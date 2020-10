La nouvelle éco : à Chamonix la Compagnie du Mont-Blanc se prépare à un hiver sans skieurs étrangers

A Chamonix en Haute-Savoie, à cause du coronavirus, des contraintes sanitaires dont la restriction des déplacements hors frontières, l'été a été très contrasté et l'hiver sera semble-t-il similaire dans les remontées mécaniques de la Compagnie du Mont-Blanc, dont bien sûr, le Téléphérique de l'Aiguille du Midi, le petit train du Montenvers et le Tramway du Mont-Blanc.

Noël et février seront bons, mais janvier désert

Bilan de l'été passé, et perspectives de l'hiver à venir avec Mathieu DECHAVANNE, le directeur de la compagnie du Mont-Blanc.