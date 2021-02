La nouvelle éco : à Champagné, la minoterie attend toujours le retour à la normale

L'activité a repris, mais pas complètement. "Nos clients sont majoritairement des industriels, qui fournissent les hôtels, la restauration collective, de nombreuses sandwicheries..." énumère Céline Canet, la directrice des Moulins réunis de la Sarthe à Champagné.

L'entreprise qui emploie 23 personnes a retrouvé "75% de son activité" depuis plusieurs mois, contre seulement 20% pendant le confinement.

Les ventes de farine en sachet ont connu des sommets mais ces produits sont importés pour plus de la moitié.

Davantage de farines label, une transformation dans la durée

Cette crise ne compromet pas la montée en puissance des farines label (bio, CRC, label rouge...). "On pense être l'année prochaine à 50% de labels. Le souci c'est que les envies des consommateurs évoluent plus vite que ce que permet la nature. Faire changer une filière c'est long", insiste Céline Canet. Les Moulins réunis de la Sarthe s'approvisionnent dans le département et en Beauce.