Comme toutes les grandes surfaces de France, le magasin Leclerc à Champfleury se prépare à l'arrêt des ventes de produits dits "non essentiels". Toute une organisation.

La nouvelle éco : à Champfleury, Leclerc retire les produits "non essentiels" de ses rayons

Malgré un petit sursis accordé par le ministère de l'Economie, les grandes surfaces devront fermer les rayons de produits dits non essentiels à partir de ce mercredi 4 novembre. Au Leclerc de Champfleury, les salariés préparent ces futures allées fermées.

Le décret définissant les produits de première nécessité devrait sortir ce mardi 3 novembre. Mais il n'y a aucun doute sur la présence de certains produits dans cette liste : "Les livres, les jeux vidéos, les disques, l'espace culturel en général est déjà fermé, confirme Wenceslas Fandre, le directeur du Leclerc de Champfleury. Le petit et gros électroménager suivra, ainsi que la décoration, le linge de maison, les cadeaux de noël... Ça représente 40% de la surface du magasin."

Des barrières pour baliser les rayons

Les salariés s'affairent déjà pour préparer ces fermetures de rayon. Avec une organisation efficace : "On va mettre des barrières pour baliser les rayons, développe Wenceslas Fandre. On doit respecter la législation qui vient d'être établie en terme de commerce, mais aussi en terme de sécurité. Nous devons rester 'évacuable' pendant toute la période, donc on choisit un système mobile."

Le rayon "décoration de noël" ne sera bientôt plus accessible © Radio France - Clément Conte

Aucun salarié ne sera placé en chômage partiel pendant la période de confinement, selon le directeur du magasin. Mais la situation est difficile pour le magasin :"Ça nous met dans la panade. Et ça ne règle pas le problème d'internet, des sites comme Amazon qui continuent de vendre. C'est une vraie problématique."

Pas de polémique

Pour Wenceslas Fandre, l'heure n'est pas à la polémique : "Si l'exécutif a décidé quelque chose, on doit obéir. Il est évident qu'un commerçant de centre-ville qui voit les grandes surfaces vendre des produits peut être choqué."