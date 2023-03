La Nouvelle éco : à Chârost, Tecalemit tubes repart sur de bonnes bases

Créée en 1932 à Paris, Précitube s’installe dans le Berry en 1960 et commence à travailler pour l’aéronautique. En 1996, l'usine est rachetée par le groupe suédois Sandvik et devient la STMF. En octobre 2020, en pleine crise du Covid, le groupe décide de se séparer de son site berrichon. Sa reprise six mois plus tard par le groupe rhodanien Tecalemit Aerospace sauve l’usine d’une fermeture pure et simple.

Deux ans plus tard, à la faveur d’une recapitalisation en 2022, le site devenu Tecalemit Tubes est à nouveau sur de bons rails. “Nous avons des ambitions de croissance forte avec un chiffre d’affaires attendu de l’ordre de 10 millions d’euros cette année alors que nous étions en 2022 à 5,8 millions d’euros”, explique Alexandre Stanurski, directeur du site. L’effectif est passé en début d’année de 48 à 63 salariés et tourne en deux/huit depuis février.

Si les hommes sont majoritaires, des femmes travaillent également à la production. - Tecalemit Tubes

Deux marchés porteurs

Tecalemit Tubes est spécialisé dans l’étirage à froid de tubes. “Nos clients ont des exigences très pointues sur les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles de nos pièces”, précise M. Stanurski. Ses marchés sont l’aéronautique (60 % de l’activité), le nucléaire et le médical, un secteur encore marginal mais qui se développe. Le site fabrique par exemple les tuyaux qui servent à transporter les différents fluides dans les avions.

“La demande est de plus en plus forte. Nos clients attendent beaucoup de nous. Nous avons un carnet de commandes rempli pour un an, se réjouit M. Stanurski. Le défi est maintenant de monter notre niveau de production.”