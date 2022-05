La Nouvelle éco : à Chassignolles, la Ferme du bois de Cosset transforme son blé en pâtes

Depuis un peu moins d’un an, Aude Labesse a lancé sur l’exploitation familiale la production de farine et de pâtes fermières proposées ensuite en vente directe, sur des marchés et dans des épiceries locales.

La Ferme du bois de Cosset, une exploitation familiale qui mêle polyculture et élevage de vaches charolaises, a adopté depuis plusieurs années le principe de l’auto-suffisance. Ce qui est cultivé sert à nourrir les animaux. Depuis son installation en 2006, Arnaud Labesse a développé la vente directe de viande de bœuf et d’agneau. Suite au départ à la retraite de son père, Aude, son épouse l’a rejoint sur la ferme début 2021 après avoir travaillé pendant quinze ans au Crédit Agricole.

“J’avais depuis longtemps l’idée de m’installer”, dit-elle. Pour ce faire, elle a développé une nouvelle activité afin de créer son propre emploi. Le choix s’est porté sur des produits plus souples que la viande en termes de conservation, la farine et les pâtes, afin de pouvoir concilier cette activité avec la vie familiale”, poursuit-elle.

Des machines venues d'Italie

Des travaux ont été entrepris pour installer un atelier meunerie et un atelier de fabrication de pâtes dans un nouveau bâtiment qui a été équipé de machines semi-industrielles italiennes. La production a démarré l’été dernier. Le blé est récolté sur l’exploitation et stocké dans des cellules. Le blé tendre est transformé en différentes farines, le blé dur en pâtes. Le moulin à meule de pierre permet de conserver aux grains toutes leurs qualités nutritives.

Les pâtes de la ferme du Bois de Cosset sont notamment en vente dans certaines épiceries du Berry. - Ferme du Bois de Cosset

Onze variétés de pâtes

Onze variétés de pâtes sont produites sur la ferme dont trois de pâtes longues. Parmi ces variétés, on trouve les Cossettes avec des formes de moutons, de vaches, de tracteurs et de feuilles. La production est vendue dans des épiceries de l'Indre et des départements limitrophes et sur des marchés de producteurs. L’association Cagettes et Fourchettes et le drive fermier 36 en proposent également.

Si la sécheresse risque d'avoir des conséquences sur la récolte de blé cette année, les stocks permettent de voir venir. Alors que le prix des pâtes augmente dans le commerce du fait d’une pénurie de blé, Aude Labesse maintient pour l’heure ses tarifs inchangés et met ainsi l’accent sur les avantages des circuits courts.