La Nouvelle Éco : à Chassignolles, un jeu de société fait la promotion des produits du terroir

Après Les Dames Berrichonnes en 2017, Sébastien Delaveau récidive avec un nouveau jeu 100 % local, L’Addition, à mi-chemin entre le Mille Bornes et le Monopoly. Le but est de composer des menus de l’entrée au dessert à partir de spécialités berrichonnes que l’on va pouvoir s’offrir en payant en Lignière, la monnaie locale. Mais attention : les joueurs (de 2 à 6) ne sont pas à l’abri de coups fourrés !

La promotion de produits locaux

L’Addition est le fruit d’une collaboration entre un Argentonnais, Thierry Leclerc, qui a conçu les règles et Sébastien Delaveau qui, lui, a apporté la touche berrichonne en élaborant six menus qui couvrent l'ensemble du territoire. Pour ce faire, l'éditeur a sollicité des producteurs dont il commercialise depuis 2018 certains de leurs produits sur son site de vente par correspondance, www.labouchure.fr, et d’autres qu’il a démarchés pour compléter les menus.

“Au total, il y a une trentaine de partenaires, précise-t-il. À côté des frites de carpe, des sablés de Nançay et des lentilles vertes du Berry, j’ai voulu donner un coup de pouce à des produits moins connus comme le Massepain d’Issoudun et le fromage Le P’tit Vierzon.”

Les illustrations du jeu ont été réalisées par Patrick Soulat de Bourges. - La Bouchure

Du roseau de Brenne à la place du plastique

Il ne s’agit pour autant pas d’un objet publicitaire. D’ailleurs, l’utilisation des noms n’a donné lieu à aucune transaction financière. “Ce jeu, je le vois comme un plaidoyer pour le Berry : on parle de la région en s’amusant”, résume Sébastien Delaveau. Dans une même démarche de soutien au tissu économique local, il a fait appel à trois entreprises berrichonnes pour sa fabrication. Quant au coffret intérieur, il a été fait sur une imprimante 3D à partir de roseaux de Brenne. Des choix revendiqués qui expliquent son coût de 32 euros.

Disponible dans une centaine de points de vente dans l’Indre et le Cher (maisons de la presse, offices de tourisme...) et bien sûr sur le site de l’association La Bouchure, L’Addition devrait se retrouver au pied de nombreux sapins berrichons en cette fin d’année.