La nouvelle éco : à Château-Gontier, la Capitainerie accueille touristes et locaux sur les bords de la Mayenne

Installée dans l'ancien hangar de stockage du club de pêche de Château-Gontier-sur-Mayenne, la Capitainerie a entièrement transformé le bâtiment pour devenir un bar-brasserie. Cinq mois de travaux ont été nécessaires pour agrandir et recréer l'espace. "On est parti sur un nouveau projet, résume Antoine Moreau, propriétaire de la Capitainerie. À l'intérieur, on peut maintenant accueillir une cinquantaine de personnes, ce qui permet de profiter quand même de la vue sur le port, car on a créé de grandes baies vitrées qui s'ouvrent complément. On voit jusqu'à l'église Saint-Jean et on aperçoit aussi l'hôpital."

Antoine Moreau a voulu créer une ambiance de guinguette avec de la musique et des transats. © Radio France - Selma Riche

Des changements aussi dans le look du bar-restaurant. "On a tout changé pour le coup, on a mis du bois, principalement du lambris au plafond, on a bardé les murs de bois et on a aussi réalisé un bar en chêne", ajoute Antoine Moreau. À l'extérieur, de grands parasols bordeaux protègent des chaises-longues des rayons du soleil. Des tables et des chaises, ainsi que des tonneaux ont été disposés sur les bords de la rivière, pour faire guinguette.

"Un air de vacances au bord de l'eau"

"Dans l'idée, c'est à la fois de satisfaire notre clientèle locale et les touristes. Donc, on pense aux gens qui viennent de Château-Gontier et des alentours, qu'en sortant du travail ou quand ils ont un moment de repos, ils puissent trouver un air de vacances au bord de l'eau et se ressourcer. Et aussi la clientèle touristique, avec le chemin de halage à proximité, la location de vélos, les marcheurs et les bateaux", détaille Antoine Moreau.

À l'intérieur, un bar en chêne accueille les touristes et les locaux venus se rafraîchir. © Radio France - Selma Riche

Pour cela, il propose une grande amplitude horaire, avec un service continu de 11h à 23h et une seule fermeture le lundi jusqu'au mois de juin, ainsi que des concerts tous les vendredis soir.