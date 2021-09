La Nouvelle Éco : à Châteauroux, AMCC, fabricant de menuiseries PVC, investit dans un nouvel atelier

Créée en 1947 à Châteauroux, AMCC participe activement aux grands programmes de reconstruction d’après-guerre avant de délaisser le bois au profit du PVC dans les années 1980. Depuis 2018, AMCC fait partie de la holding AT Partner qui compte six sociétés en Europe dont trois en France. Châteauroux, où se trouve le service clients, en est le site le plus important avec 135 salariés.

Du sur-mesure

L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries PVC et aluminium sur mesure. Quatre cents portes et fenêtres sortent chaque jour des chaînes de montage à destination des professionnels : artisans revendeurs, enseignes de bricolage, négociants en matériaux, réseau de concessionnaires et agences de chantier.

AMCC affiche un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros. Comme de nombreuses entreprises du secteur, elle fait face actuellement à difficultés d’approvisionnement qui engendrent des retards de livraison et à une hausse du coût des matériaux.

Le succès d’une nouvelle gamme PVC/alu

Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité a été portée par la nouvelle gamme Alya lancée en 2017 qui allie les qualités thermiques du PVC à un revêtement alu extérieur offrant toute une palette de couleurs. “Cette gamme, parfaitement adaptée à la rénovation, nous a permis de passer cette période compliquée, explique Stéphane Delort, directeur d’AMCC. Le fait que les gens ont passé plus de temps chez eux en 2020 les a incités à améliorer leur cadre de vie. Nous avons connu une accélération du développement de cette marque sur le 2e semestre 2020 : nous sommes passés de 80 à 200 menuiseries par semaine.”

Un investissement de 5,5 millions d’euros

Pour répondre à la demande, l'usine va s’agrandir avec un nouvel atelier de 4250 m2 équipé de nouvelles machines pour la fabrication robotisée de ces menuiseries. Le toit de cet atelier sera doté de panneaux solaires qui fourniront 20 % de la consommation des machines. L’investissement est de 5,5 millions d’euros pour une mise en service prévue fin 2022.

Lauréat du plan de relance, ce projet d’extension va être soutenu à hauteur de 300 000 euros par l’État mais également par Châteauroux Métropole et la Région. L'ouverture de ce nouvel atelier s’accompagnera de la création d’une dizaine de postes.