La Nouvelle éco : à Châteauroux, Clément Dorangeon bûche pour Noël

Voilà quelques années, Clément Dorangeon adorait régaler ses copains de crampons avec ses gâteaux. L’ancien footballeur en a aujourd’hui fait son métier après un CAP pâtisserie préparé à distance. Après avoir aménagé chez lui à Châteauroux un laboratoire aux normes professionnelles, il créait en avril 2021 le Goûter de Clément . “Au début, les gens passaient commande via les réseaux sociaux”, précise-t-il. Mais la demande d’un point de vente revenait de plus en plus régulièrement.

Une nouvelle clientèle

Ayant appris par un ami qu’un stand était libre sous les halles de Châteauroux, Clément Dorangeon a sauté le pas : depuis fin octobre, il est présent les jeudis, vendredis et samedis matins et propose désormais des gâteaux à l’unité. “C’est un peu une évolution logique. La clientèle n’est pas la même que sur les réseaux sociaux. Cela me permet d’avoir des ventes plus régulières”, explique-t-il. Certains jeudis, il sera toutefois absent car des entreprises font aussi appel à lui pour organiser en leur sein des petits-déjeuners.

Et il ne chôme pas en cette fin d’année ! À l’approche de Noël, il a concocté quatre recettes de bûches dont une mêlant vanille, caramel et noix de pécan. Les clients vont pouvoir passer commande à partir du samedi 3 décembre. Il préparera également des mignardises pour le 31.

“Je touche du bois, pour le moment, c’est une reconversion réussie. En tout cas, je suis très content de mon choix. Maintenant, c’est à moi de faire le maximum pour continuer à fidéliser les clients et à leur procurer du plaisir quand ils m’achètent mes pâtisseries”, conclut-il.