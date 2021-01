La Nouvelle Éco : à Châteauroux Cuistotruck mise sur la cuisine traditionnelle

Après 28 ans passés au restaurant Chez Maurice à Châteauroux, Patrick Augay et son épouse Maryline ont ouvert un foodtruck. Ils visent principalement une clientèle de salariés à l’heure de la pause déjeuner

Le "Cuistotruck" de Maryline et Patrick Augay

Depuis 1992, Patrick Augay avait repris le restaurant ouvrier Chez Maurice rue Ampère à Châteauroux, créé en 1955 par son grand-père Maurice Aurouet. Il avait été rejoint en 1996 par son frère Jean-Luc. Mi-mai, Patrick Augay a raccroché son tablier avec l’idée, à 54 ans, “de faire autre chose pour aller jusqu’à la retraite”. Très vite lui est venue l’idée d’un foodtruck. “Avec toutes les difficultés actuelles, je ne voulais pas prendre un restaurant. Un foodtruck, c’est moins de contraintes et moins de charges”, explique-t-il.

Au Cuistotruck, on ne sert pas de pizzas ou des hamburgers, mais des plats chauds : blanquette, tartiflette, jambonneau de dinde confite, lasagnes, bœuf bourguignon... “Peu de foodtrucks proposent de la cuisine française traditionnelle", constate Patrick Augay : "Sur Châteauroux, ça n’existait pas. J’en ai parlé à mon épouse Maryline qui m’a dit banco et on s’est lancé.”

Retardés par la Covid

Le couple a fait aménager par une société spécialisée à Amiens une remorque avec tout l’équipement souhaité dont une friteuse. Avec la crise sanitaire, la fabrication a pris un peu plus de temps que prévu. Le 7 décembre, dans une France en partie reconfinée, Patrick et Maryline Augay se sont installés pour la première fois sur le parking du magasin Cycl’one situé sur la zone d’activités du Forum au Poinçonnet. Ils sont désormais présents quatre jours par semaine le midi au Forum et rue Mallet-Stevens à Châteauroux.

Ils visent une clientèle de salariés de ces zones d’activités à l’heure de la pause déjeuner. Alors que les possibilités de prendre un repas chaud sont limités avec la fermeture des restaurants, leur initiative est appréciée. “Ça démarre bien, c’est encourageant", se réjouit Patrick Augay : "Le but était de se faire connaître et en quelques semaines, on a réussi à fidéliser des clients. Il y a un bon potentiel. Nous ne sommes pas à 100 % d’activité car une partie des salariés sont encore en télétravail.”

Chaque jour, ils proposent un plat du jour différent à 6 euros et un menu à 8 euros avec entrée, plat et dessert. Les plats sont préparés à la maison et réchauffés ou finis de cuire sur place. Ils sont servis dans des barquettes que l’on peut réchauffer. Le menu est annoncé la veille au soir sur leur page Facebook. Les personnes intéressées peuvent réserver.

Des livraisons en soirée

Patrick et Maryline Augay sont à la recherche de deux nouveaux emplacements. Ils sont aussi sollicités par des entreprises qui leur proposent de venir s’installer sur leur parking à l’heure de la pause déjeuner. Le soir, y compris en cette période de couvre-feu, Patrick et Maryline Augay proposent un service de livraison entre 18h et 20h à partir de 15 euros sur Châteauroux, Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet.