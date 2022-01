La Nouvelle éco : à Châteauroux, des fruits et légumes récoltés localement en libre-service

Des fruits et légumes en quantités variables, des fromages, de la viande ou encore des kits apéro : tout cela est désormais accessible 24h/24 et 7j/7 au 41 rue Paul-Louis Courier à Châteauroux. L’idée en revient à Luc Gorry. En 2003, ce producteur de légumes et petits fruits à Écueillé avait ouvert un magasin avenue des Marins, Les Légumes de la ferme.

On y trouve près de 200 références en vente directe, essentiellement des produits de saison et de qualité issus de la région. Luc Gorry y écoule sa propre production et celle de quelque 80 confrères. L’accent est mis sur la qualité tout en favorisant les circuits courts.

76 casiers en libre-service

Lors de ses déplacements en Touraine, Luc Gorry a constaté l’essor des casiers en libre-service, ce qui lui a donné l’idée d’ouvrir une deuxième boutique en centre-ville dans l’ancien local qui leur appartient du restaurant La Tomate Russe fermé depuis deux ans.

On choisit les produits et la quantité en fonction de ses besoins. - Les Légumes de la ferme

Le long des murs des rangées de casiers, 76 au total, dont certains sont réfrigérés. Besoin d’un assortiment de légumes pour préparer un potage ou un pot au feu à une heure où tout est fermé ? Il suffit de composer le numéro du casier et de régler par carte bleue. Il est aussi possible de passer commande par téléphone et de venir la retirer plus tard en composant un code qui vous est attribué.

“Cette solution répond à des besoins pour des personnes qui ont des horaires de travail décalés par exemple, explique Vincent Popineau, le gérant des Légumes de la ferme. C’est un service supplémentaire. La boutique avenue des Marins va continuer à fonctionner de la même manière et avec les mêmes horaires.” L’implantation en centre-ville de ce libre-service a été jugée pertinente.

Un suivi assuré par une application

Les casiers seront réapprovisionnés quotidiennement. Une application va permettre de suivre à distance et en temps réel leur utilisation. L’offre sera ajustée en fonction de la demande. L’ouverture de ce libre-service a permis de consolider un emploi créé l’an dernier suite à une hausse de la fréquentation qui avait connu un pic lors du premier confinement.