La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Erell Pencreac’h conçoit plus de jardins avec la Covid

Cadre de l’administration au ministère de la santé, Erell Pencreac’h s’est reconvertie dans la conception de jardins. En 2014, elle a obtenu le diplôme de concepteur de parcs et jardins dans le paysage à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, puis créé son entreprise, Erell Jardins essentiels. Avec deux camarades de promotion, elle a été lauréate en 2017 du 26ème festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire.

Fin 2019, elle décide de s’associer avec l’une d’elles, Rozanne Moreaux qui est installée à Saint-Mard-de-Réno dans l'Orne. Les deux femmes partagent une même démarche et un même processus créatif avec chacune leurs points forts. Ensemble, elles créent une nouvelle entité, Erell et Rozanne Jardins essentiels, qui rayonne sur la région parisienne, la façade atlantique et désormais le Centre depuis qu’Erell Pencreac’h s’est installée à l’été 2020 à Châteauroux suite à la nomination de son mari haut fonctionnaire.

Différentes prestations

Les deux femmes proposent des missions complètes (du projet à sa réalisation) ou simplement une étude ou un plan pour les personnes qui veulent aménager elles-mêmes leurs jardins. Elles assurent également des prestations-conseil d’une demi-journée.

Depuis le confinement, les demandes sont de plus en plus nombreuses de la part des particuliers qui constituent l’essentiel de leur clientèle même si elles travaillent aussi pour des entreprises et des institutions. “Les gens se sont rendus compte que le jardin était une pièce à part entière, quel que soit sa taille", explique Erell Pencreac’h. "Le fait d’être chez eux leur a donné envie de réinvestir ce lieu, même en hiver, d’y apporter du beau et de l’harmonie.” Mais la crise a aussi modifié leur façon de travailler et les a conduits à inventer de nouveaux process. Elles proposent désormais à leurs futurs un temps de présentation en visio “qui permet de poser les choses et de donner une idée de nos honoraires”, précise Erell Pencreac’h. Avec ce rendez-vous en visio, elles ont gagné en efficience.

Un atelier Terrarium à distance

Erell Pencreac’h anime également régulièrement des ateliers Terrarium, ces jardins miniatures que l’on crée dans un bocal en verre. Elle en a récemment organisé un, pour la première fois à distance, pour 60 salariés d’une compagnie d’assurance à 100 % en télétravail qui ont beaucoup apprécié ce moment.