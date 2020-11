Le libraire spécialisé BD et jeunesse remet en place à Bourges comme à Châteauroux un service de “click and collect” avec l’espoir de limiter la casse. La fin d’année est traditionnellement une période de forte activité.

LA NOUVELLE ÉCO : à Châteauroux et Bourges, Librairix remet en service le "Click and Collect"

Propriétaire de deux librairies spécialisées BD et jeunesse à Bourges et à Châteauroux, membres du réseau Canal BD, Denis Moreau devait inaugurer samedi 7 novembre de nouveaux locaux à Châteauroux en présence du dessinateur castelroussin Laurent Astier. Mais le reconfinement a entraîné la fermeture des librairies pour au moins un mois. Un coup dur alors qu’il doublait sa surface de vente et venait de recruter un troisième vendeur.

25 % du chiffre d’affaires annuel en décembre

La période qui précède les fêtes de fin d’année est traditionnellement une période de forte activité : “En temps normal, le chiffre d’affaire du mois de décembre représente 25 % du CA annuel”, explique Denis Moreau. C’est aussi la période choisie par les éditeurs pour sortir des titres porteurs. Des nouveautés sont attendues dans plusieurs séries best sellers : Les Vieux fourneaux, Blake et Mortimer, XIII, Thorgal..."

La chaîne du livre pas interrompue

À la différence du printemps, les éditeurs maintiennent leur programme de sorties. Les livraisons et réassorts vont se poursuivre. Dans ce contexte, Denis Moreau relance son service “click and collect” déjà proposé en avril. Les clients passent commande via l’appli bubble ou le site Canal BD, par téléphone ou par mail et viennent la retirer à l’entrée de la librairie aux heures habituelles d’ouverture. Une solution pour limiter la casse, même si Denis Moreau s’attend à une baisse de son chiffre d’affaire alors qu’il a enregistré une hausse de 25 % sur les mois qui ont suivi le déconfinement du fait du décalage des sorties du printemps.

Comme bon nombre de ses confrères, Denis Moreau demande la réouverture des librairies et dénonce “la concurrence déloyale” de la vente en ligne : “Nous avons tout ce qu’il faut pour que notre personnel et notre clientèle soient en sécurité”, plaide-t-il.