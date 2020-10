"La Nouvelle Éco" : à Châteauroux, Gaëlle Brière fabrique des bougies saines et gourmandes

Arrivée en 2009 à Châteauroux, Gaëlle Brière est commerciale dans la coiffure. Suite à une opération en début d'année, elle passe un mois en convalescence. Le confinement est décrété au moment où elle devait reprendre son travail. Ne voulant pas rester un mois de plus inactive, elle se lance dans la fabrication de bougies s'inspirant de desserts (cupcakes, milkshakes, sundaes...), un style est très en vogue aux États-Unis.

Testées auprès de ses amies

Ses bougies font vite le bonheur de ses amies et des amies de ses amies, si bien qu'elle décide de passer à la vitesse supérieure. En raison du confinement, elle suit une formation en visio de 18 h puis crée le 18 mai une micro-entreprise, Les Bougies de Grigri, son surnom. Elle ouvre alors une boutique en ligne sur Etsy, une plateforme destinée aux métiers artisanaux. «Je pensais en vendre 50 par an et j’en suis à 50 par mois», raconte Gaëlle Brière, agréablement surprise par ce succès. Des commerçants locaux l'ont également sollicitée pour vendre ses bougies.

Des bougies en cire végétale

Sa maladie, l'endométriose, l'a poussée à fabriquer des bougies saines en cire végétale de soja, sans phtalate et sans agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), issues de produits vegan et non testés sur les animaux. «L'omniprésence des perturbateurs endocriniens au sein de notre environnement serait une des causes de l'endométriose, la maladie pour laquelle j'ai été opérée en février, et de nombreuses autres maladies. C'est pourquoi j'ai voulu fabriquer des bougies qui n'ont pas ces incidences-là», explique la jeune femme.

"Les Bougies de Grigri" - Gaëlle Brière

Elle conçoit des séries limitées associées à des événements ou aux saisons. Pour “Octobre rose”, elle a par exemple réalisé une série à la barbe à papa dont une partie du prix sera reversé à la lutte contre le cancer. Elle sera présente du 12 au 24 décembre sur le marché de Noël de Châteauroux. Elle concilie pour l'heure ses deux activités mais espère pouvoir vivre dans un proche avenir de ses bougies parfumées et décoratives.