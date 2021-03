La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Goodicom est pénalisé par l’arrêt des événements

“Au 15 mars l’année dernière, j’étais loin de penser qu’il n’y aurait pas de manifestations pendant un an”, reconnaît Pascal Mouré, gérant de la société Goodicom à Châteauroux, spécialisée dans la vente d’objets publicitaires personnalisés. L’arrêt brutal et durable de toutes les manifestations a eu de lourdes répercussions sur cette société dont 30 à 35 % de son chiffre d’affaires est habituellement lié à l’événementiel : Ekiden, Stage-festival Darc, Foli’race...

“Il a fallu récupérer d’une autre manière. Pour cela je me suis bougé, j’ai fait plus de kilomètres, je me suis fixé des objectifs, explique Pascal Mouré. Je prends mon bâton de pèlerin et je vais davantage au devant de mes clients. C’est clair qu’il faut avoir la niaque quand on arrive le matin ! “

La caverne d’Ali Baba

C’est en 1995 que ce passionné de sport lance sa société, Pascal Mouré Communication Sport, à Châteauroux. Quatre autres boutiques se sont ensuite créées en France sur le même modèle, réunies au sein d’un groupement, Goodicom, et d'un site internet commun. Stylos, mugs, coupes, gobelets, tapis de souris, jeux de cartes, montres, parapluies, casquettes, tee-shirts, blousons, etc. “Quand les gens viennent me voir, ils disent que c’est la caverne d’Ali Baba !”, confie-t-il.

Ses clients sont à 80 % dans le département : associations culturelles et sportives, commerces, entreprises et collectivités dont il aimerait que les appels d’offres privilégient les entreprises locales. Dans cette période de crise, Pascal Mouré a pu compter sur des clients fidèles et des entreprises moins touchées que d’autres. Certaines d’entre elles ont par exemple basculé leur budget repas offert à leurs salariés en cadeaux. Mais globalement, le constat est sans appel : “Il y a moins de budget, tout le monde fait attention.” Dans ce contexte difficile, il n’est donc pas mécontent d’avoir réussi à limiter la casse avec un chiffre d’affaires en recul certes, mais seulement de 20 % en 2020.

Confiant malgré tout

Comme beaucoup d’entreprises actuellement, le gérant de Goodicom doit composer avec le manque de visibilité mais il se veut confiant : “On attend qu’une seule chose : que les restaurants rouvrent et que les manifestations repartent. J’espère en septembre. Et quand ça va repartir, il va falloir être prêt car les gens vont avoir besoin de communiquer.”