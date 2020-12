La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Idéafilms finit l'année en beauté

Jeune agence de production de films et de vidéos créée en 2018 à Châteauroux, Idéafilms participe à la promotion du territoire. Elle est de plus en plus sollicitée.

Diplômé de l’école de cinéma de Santiago du Chili, son pays natal, Alvaro Garcia a créé en mai 2018 à Châteauroux Idéafilms, une agence de production de films et de vidéos. Sa société est hébergée à la pépinière d’entreprises place de la gare où elle partage un bureau avec Aérotech-system qui est, elle, spécialisée dans les drones. Toutes deux travaillent régulièrement ensemble.

Idéafilms réalise des prestations sur-mesure pour différents clients. On lui doit entre autres le clip de campagne de Gil Avérous et des films de promotion pour l’hippodrome, le Village by CA et la CCI qui génèrent à chaque fois plus de 10 000 vues sur internet. Alvaro Garcia mène en parallèle une activité plus artistique. Il a ainsi réalisé cette année un court-métrage avec des élèves du lycée Jean Giraudoux à Châteauroux.

Raconter une histoire

" Mon activité n’est pas trop impactée par la crise ",se réjouit-il : " En cette période, il y a pas mal de structures qui ont besoin de communiquer et je n’ai pas de restrictions pour les tournages. Je propose des films de qualité cinématographique." Il met à profit ce qu'il a appris à Santiago du Chili et notamment en matière de storytelling : " Même en 30 secondes, on peut raconter une histoire de façon dynamique et intelligente ", assure-t-il. En cette fin d'année, il a été très sollicité.

Scène de tournage

Un concours de films confinés

Pendant le premier confinement, Alvaro Garcia avait lancé un concours intitulé Microfilms challenge. " Mon idée était de s'amuser à la maison en tournant de petits films avec son smartphone. J'ai reçu une soixantaine de films de toute la France, je ne m'attendais pas à un tel succès ! Avec le soutien de partenaires locaux, nous avons organisé une cérémonie de remise de prix sur internet. " Un joli pied de nez à la crise !