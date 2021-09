La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Jean-Luc Félix veut développer Le Fournil Saint-André en franchise

Jean-Luc Félix a créé en 2010 Le Fournil Saint-André avenue Marcel Lemoine à Châteauroux : boulangerie, pâtisserie et restauration rapide mêlant vente à emporter ou à consommer sur place. Le nom est un hommage à son grand-père, André, qui était boulanger à Saint-Denis de Jouhet dans le Boischaut sud après-guerre.

Une troisième boutique en juin 2022

Une deuxième boutique a suivi place de la République sur le même concept. Jean-Luc Félix se prépare à en ouvrir une troisième en juin 2022 à côté du skate-park de La Margotière sur 500 m2 avec un service de drive. Les travaux ont été repoussés en raison de la crise sanitaire.

Mais depuis plusieurs mois, un autre projet l’anime : pourquoi pas exporter le concept en-dehors de Châteauroux ? “L’idée m’est venue un jour que nous étions à table en famille. On est dans le confort ici à Châteauroux quand on ouvre une boutique. Ce qu’on veut savoir, c’est si notre modèle peut fonctionner ailleurs, explique-t-il.

Il reconnaît que la période du Covid lui a laissé plus de temps pour réfléchir et peaufiner les moindres détails et aussi pour s’entourer de personnes compétentes, notamment des avocats spécialisés sur les questions de franchise. La société castelroussine AB Prod a aussi développé un système informatique de gestion destiné aux futurs gérants.

L’heure est venue pour lui de franchir le pas : du 26 au 29 septembre, il a réservé un stand sur le Salon Franchise expo qui se tient porte de Versailles à Paris. Ce salon professionnel est le point de rencontre entre de plus de 35 000 investisseurs, créateurs d’entreprise et commerçants et les dirigeants de 500 enseignes françaises et internationales.

Des visites virtuelles

“On va présenter sur notre stand tous les points marqueurs qui constituent notre identité. On a aussi conçu un film qui permet de faire une visite virtuelle de notre magasin, détaille Jean-Luc Félix. On va se frotter à de grosses structures mais on n’a pas peur. Pour moi c’est un nouveau challenge. Je vais être un peu moins boulanger et un peu plus entrepreneur.”

Mais il le promet : “Même si ça marche, je n’oublierai pas Châteauroux !”