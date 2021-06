La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Jimmy Bouret est impatient de faire voyager ses clients

Étudiant en géographie et en géopolitique, Jimmy Bouret a eu très tôt la bougeotte. Depuis une dizaine d’années, il a voyagé au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie du sud-est. Cette passion, il a aujourd’hui à cœur de la partager. Le Castelroussin a créé en février dernier une agence de voyage en ligne – www.reveslointains.com - au sein de la coopérative d’emploi et d’activités Odyssée du voyage à Tours qui lui a permis de concrétiser son projet. Cette structure propose aux professionnels des formations au monde du voyage et prend en charge certains aspects (assurance responsabilité civile, comptabilité...).

Sortir des sentiers battus

L’idée de Jimmy Bouret est de proposer des voyages sur-mesure vers huit à neuf destinations : Maroc, Égypte, Turquie, Jordanie, sultanat d’Oman, Indonésie, Asie centrale. “Sur mon site, je propose des ébauches de circuit à développer en fonction des attentes des clients et de leur budget, explique-t-il. S’il y a des sites incontournables quand on se rend dans un pays, ma volonté est de sortir des sentiers battus et d’offrir des choses qu’on ne va pas trouver dans des agences traditionnelles. Pour cela, je travaille avec des partenaires locaux en privilégiant les circuits courts et les hébergements authentiques.” Pour la clientèle locale, Jimmy Bouret se déplace à domicile pour échanger et préparer le voyage.

Jimmy Bouret revient d'un séjour en Turquie. - Rêves lointains

Un assouplissement des règles

Les restrictions de voyage adoptées dans le cadre de la crise sanitaire ont naturellement retardé le démarrage de son activité. Depuis février, les quelques devis qu’il a établis sont restés sans suite. L’obligation d’un confinement de dix jours au retour et les délais de remboursement en cas d’annulation ont été très dissuasifs. Depuis le 9 juin, les règles se sont assouplies pour les personnes vaccinées avec des situations variables selon les destinations. “Pour se rendre en Turquie, il faut être vacciné. Pour le Maroc, il faut présenter un test PCR de moins de 48 h si on ne l’est pas”, précise Jimmy Bouret.

L’envie d’horizons lointains se réveille. “ Je commence à avoir des demandes”, témoigne-t-il. Mais il sait qu’il va lui falloir encore faire preuve de patience : “Il faut espérer que la vaccination fasse son effet pour que l’on reparte sur de bonnes bases. J’essaie de me projeter sur 2022 même si on n’a pas de certitudes.”