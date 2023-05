La Nouvelle éco : à Châteauroux, KSB développe de nouvelles pompes moins énergivores

Le groupe allemand KSB compte trente unités répartis dans dix-neuf pays. Quatre sites sont implantés en France dont un à Châteauroux, les anciennes Pompes Guinard, racheté en 1986. Cent-dix salariés y travaillent, un effectif stable depuis plusieurs années.

ⓘ Publicité

On y fabrique un modèle de pompe à haute pression, la pompe Multitec. Celle-ci est utilisée dans les stations d’eau potable, les canons à neige, pour le dessalement de l’eau de mer ou encore l’alimentation des chaudières. Environ 80 % de la production est exportée dans le monde entier.

De bonnes perspectives

Si une certaine prudence générale est constatée, “le marché se porte plutôt bien, nous avons réalisé des chiffres tout à fait satisfaisants au niveau de l’usine avec de bonnes perspectives notamment liées au développement d’une nouvelle gamme de produits dans le domaine de l’eau”, explique Bruno Monjoint, directeur de la division KSB Europe ouest.

Les équipes à Châteauroux travaillent donc actuellement au développement de nouvelles pompes avec une mise sur le marché prévue en 2024 pour un investissement conséquent estimé entre 4 et 5 millions d’euros. “L’objectif est de répondre aux exigences de nos clients et en l’occurrence d’améliorer les rendements énergétiques de nos produits tout en proposant une même hauteur et un même débit”, précise Bruno Monjoint.