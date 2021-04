L’arrêt de l’événementiel a fait évoluer depuis un an l’activité de l’agence de communication Com' Bawa qui continue, malgré la crise, à éditer chaque mois son magazine gratuit Carré Barré.

La Nouvelle Éco : à Châteauroux, l’agence Com' Bawa et son Carré Barré s’adaptent à la crise

“Nous avons réussi à sauver les meubles.” Co-gérante de l’agence de communication Com' Bawa à Châteauroux, Bénédicte Piquet ne cache pas son soulagement : la SCOP termine l’année 2020 à l’équilibre alors que de nombreux événements ont été annulés, notamment des salons de camping-cars dont Com' Bawa assurait toute la communication, et malgré une masse salariale en hausse suite à l’embauche en novembre 2019 d’un sixième salarié.

Sauvée par la commande publique

Créée en juillet 2015, cette agence de communication s’est spécialisée dans la création graphique sur différents supports. “Ce qui nous a sauvé en 2020, ça a été de travailler avec des institutions qui ont eu des besoins nouveaux propres au Covid. Ça a été notre bouée de sauvetage”, reconnaît Bénédicte Piquet. L’agence a en particulier décliné toute la campagne de communication “Envie de...” initiée par la Région Centre Val de Loire en faveur du tourisme de proximité.

“Dans le contexte que l’on connaît, tout le monde est obligé de repenser sa façon de communiquer”, souligne-t-elle. Certains de ses clients se sont développés sur le web, d’autres ont intensifié leur communication sur les réseaux sociaux avec l’aide de l’équipe de Com' Bawa.

Le Carré Barré tient bon

Depuis décembre 2015, l’une des activités de l’agence, la plus connue, est l’édition et la diffusion du magazine mensuel gratuit Carré Barré,axé sur les événements culturels et sportifs dans le département ainsi que sur les initiatives locales, diffusé à 4000 exemplaires. Il représente 12 % du chiffre d’affaires de Com' Bawa et 75 % de l’emploi du temps d’un des six postes.

Depuis un an, sa diffusion a été fortement perturbée par le contexte sanitaire : pas de numéros certains mois ou uniquement en numérique, fermeture des lieux culturels où on le trouvait habituellement, tirage revu ponctuellement à la baisse... Sans parler du contenu qu’il a fallu repenser faute de manifestations à annoncer. “Sa gestion nous a demandé une grande capacité d’adaptation, confie Bénédicte Piquet. La publicité est notre seule source de revenus. Nous avons beaucoup de chance car nos annonceurs continuent de nous faire confiance, ils continuent de se battre à nos côtés, même si certains, qui ont eux-mêmes des difficultés, ont dû arrêter.”

Le tirage est remonté à 4000 exemplaires. Les commerces de bouche bénéficient d’un réassort régulier et de nouveaux points de dépôt ont été trouvés comme l’hypermarché Auchan au Poinçonnet. Le numéro d’avril, imprimé quelques jours avant le reconfinement, est en cours de diffusion.

Chez Com' Bawa, on garde le moral malgré le contexte morose. Bénédicte Piquet croise les doigts : “Le début d’année se relançait plutôt bien, on espère que ça va continuer. Nos clients essaient de se projeter dans l’avenir. Nous avons de beaux projets en cours.” '