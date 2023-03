La Nouvelle éco : à Châteauroux, l’ancienne clinique Montaigne est devenue un centre de self-stockage

Après être resté plus d'une vingtaine d'années à l'abandon, le bâtiment a trouvé une nouvelle vocation.

Fondée en 1977, la clinique Montaigne a fermé ses portes en 1998 suite à un dépôt de bilan. Au fil des ans, divers projets de reconversion de ce bâtiment de trois étages et de plus de 2000 m2 se sont succédé mais aucun n’a abouti jusqu’à ce qu’un promoteur orléanais ait l’idée d’y créer un centre de self-stockage. Plus d’un million d’euros ont été investis afin de remodeler le bâtiment pour y créer 490 box de différentes tailles desservis par un monte-charge.

Un couloir de l'ancienne clinique Montaigne avec son enfliade de box. - Homebox

Un site atypique pour Homebox, le leader en France de la location d'espaces de stockage individuels à destination des particuliers et des rofessionnels. Son implantation à proximité du centre-ville est plutôt un atout : “Nous avons un certain nombre de nos clients qui ne sont pas véhiculés et qui apprécient d’avoir un arrêt de bus devant le centre”, constate Younès Legrhib, son responsable.

Une solution pour les victimes de la grêle

Que ce soit pour entreposer ses affaires entre deux déménagements ou le temps d’un séjour long à l’étranger ou encore faute de place suffisante chez soi, ces solutions de stockage répondent à un besoin. “Avant même que nous soyons ouverts, notre call center recevait déjà beaucoup d’appels. En l’espace de trois mois, nous avons loué 500 m2 sur les 2000 m2 disponibles notamment à des habitants qui ont été victimes de la grêle en mai dernier”, explique le responsable.

La période d’avril à septembre est une période de plus forte activité : “Nous avons des réservations jusqu’en août. Nos grands box qui font 10 à 15 m2 partent vite”, précise-t-il. De petites entreprises locales figurent également parmi les clients. La location des box se fait au mois sans engagement de durée. Le site est équipé d’alarmes anti-intrusion et anti-incendie.

L’enseigne Homebox a ouvert en janvier un nouveau centre à Bourges, route de Guerry.