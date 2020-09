"La Nouvelle Eco" : à Châteauroux, l'école DARC danse de nouveau

"La Nouvelle Éco" s'intéresse chaque matin aux conséquences de la crise sanitaire et économique sur nos entreprises berrichonnes. Aujourd'hui, focus sur l'école DARC à Châteuaroux, qui rouvre enfin ses portes après plus de 6 mois de fermeture.

Ca y'est ! L'école de danse DARC à Châteauroux, rouvre ses portes ce mardi matin ! Elle est fermée depuis le début du confinement. Les cours de Hip Hop et de Modern Jazz vont donc reprendre, le festival de l'été prochain en ligne de mire. Alors, même s'il faudra faire attention aux gestes barrières, c'est un gros soulagement pour les professeurs, les élèves et surtout Eric Bellet, le directeur de l'association DARC.

Six mois et demi à l'arrêt

L'école DARC ne dansait plus depuis la mi-mars et ça pesé sur le moral des troupes, reconnait Eric Bellet, le directeur de l'association. "Les profs, les élèves étaient très frustrés. Plus de cours, le festival annulé. Là on s'attend à une semaine superbe !" sourit-il.

Plus de 6 mois d'interruption, il y a de quoi décourager des élèves, pourrait-on penser. "Pas du tout !", assure Eric Bellet, "on a lancé les inscriptions la semaine dernière, et le nombre d'inscrits est stable comparé à 2019".

L'école a été soutenue financièrement

Côté finances aussi, l'institution castelroussine est sur de bons rails. Elle a pu compter notamment sur le soutien de la ville, du département de l'Indre et de la région.

Le confinement, mauvais souvenir. Eric Bellet regarde devant lui, "on va préparer le festival, mais on garde à l'esprit qu'on n'a aucune visibilité, plusieurs acteurs du monde du spectacle ont tout simplement tout annulé pour la saison 2020/2021."

C'est donc dans un contexte sanitaire incertain que l'école rouvre ses portes. Quoi qu'il en soit, Eric Bellet se veut optimiste et compte bien organiser le traditionnel festival DARC l'été prochain dans la salle de spectacle Equinoxe, à Châteauroux.