LA NOUVELLE ÉCO : à Châteauroux l’enseigne “Or en Cash” tire son épingle du jeu

L'agence “Or en Cash” de la rue Victor Hugo à Châteauroux a rouvert jeudi dernier, en même temps que les 105 agences de cette enseigne de négociation en métaux précieux en France, avec l’autorisation du gouvernement. Depuis l’annonce de la réouverture sur le site internet, les demandes de rendez-vous se multiplient. Catherine Moulin, gérante de l’agence de Châteauroux depuis mai 2019, se souvient de l’affluence après le 11 mai : “J’étais débordée. J’étais obligée de dire à certaines personnes de repasser le lendemain. Lors du confinement, beaucoup de gens en ont profité pour faire du tri chez eux et ont retrouvé des objets de valeur : chaînes, montres, bijoux...” Ce sera sans doute un peu moins vrai cette fois-ci.

L’or, un placement traditionnel, une valeur refuge en ces temps troublés

Indépendamment du contexte sanitaire, Catherine Moulin est régulièrement sollicitée par des notaires pour réaliser des expertises. Dans un département rural comme l’Indre, l’or est longtemps resté “le seul placement qui existait” chez les propriétaires terriens, ce qui se vérifie lors des héritages.

Mais la crise aidant, l’or reste un placement refuge et sûr : en un an, il a pris 18 % de sa valeur. Catherine Moulin accueille de plus en plus de personnes, de tous âges, qui viennent placer, selon leurs moyens, de petites ou de grosses sommes dans l’or au détriment d’autres placements.

Châteauroux, première agence de France !

Contrairement à d’autres commerces, son activité n’aura pas été affectée par la crise. L’agence de Châteauroux est même devenue la première du réseau ! “L’année 2019 avait été une très bonne année, explique Catherine Moulin, mais 2020 sera encore meilleure.” Et ce malgré douze semaines de fermeture.

La réouverture de l’agence se fait naturellement dans le respect des gestes barrière avec gel hydroalcoolique à disposition. Une vitre en plexiglas, qui n’existait pas, a été installée. S’il est possible de passer à tout moment, de plus en plus de clients préfèrent prendre rendez-vous. “De ce fait, je reçois une personne à la fois, il n’y a donc pas de problème de distanciation”, précise Catherine Moulin.