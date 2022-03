La Nouvelle éco : à Châteauroux, l’entreprise virtuelle Vert Amande forme les futurs salariés

Elle fonctionne comme une vraie entreprise mais sans rien produire. Vert Amande est une entreprise d’entraînement pédagogique (EEP) et même la plus ancienne de France. Elle fête cette année ses trente ans.

Permettre à des personnes d’acquérir de l’expérience en les mettant en situation, telle est la vocation de Vert Amande, une des cinq entreprises d’entraînement pédagogique (EEP) présentes en Région Centre. Une EEP est une entreprise virtuelle mais qui fonctionne comme une entreprise réelle avec ses différents services : accueil, compta, RH, service commercial... Elle travaille en réseau avec les autres EEP qui vont jouer par exemple le rôle du client, du fournisseur ou du transporteur.

Cette formation, financée par la Région Centre, fait partie de l’offre de la CCI de l’Indre. Elle dure dix semaines : 70 % du temps est consacré à une remise à niveau et à la découverte de métiers et 30 % à la mise en situation. Elle est suivie de deux semaines de stage en entreprise.

Une centaine de stagiaires par an

Vert Amande accueille une centaine de stagiaires par an : demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, personnes en reconversion... “On apporte la pratique à des personnes qui sont sans expérience. Si elles sont capables d’accomplir une tâche chez nous, elles seront capables de le faire plus tard dans une entreprise réelle”, explique Annabelle Collas, sa directrice. Les résultats sont concluants : 60 à 65 % des stagiaires retrouvent un emploi dans les six mois.

La formation s’est poursuivie pendant le Covid mais à distance. Les stagiaires qui n’en avaient pas ont été équipés de PC portables. Le retour en présentiel s’est fait par petits groupes à tour de rôle. “Cette période a eu aussi du bon, estime la directrice. Les stagiaires ont appris à maîtriser les outils afin de travailler en distanciel. Nous nous orientons de plus en plus vers le digital pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises.”

Vert Amande fête cette année ses trente ans : elle est la plus ancienne EEP en France. Elle a été créée le 9 mars 1992 sur le modèle d’une entreprise textile à une époque où l’activité était encore importante dans l’Indre.