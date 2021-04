La Nouvelle Éco : à Châteauroux, l’ISTEC prépare sa première rentrée

En partenariat avec la CCI, l’ISTEC, école supérieure de commerce et marketing à Paris, ouvre un Master en business management à la rentrée 2021 à Châteauroux. Des entreprises accueilleront les étudiants en alternance.

Trouver des salariés diplômés et compétents est une difficulté que connaissent nombre d’entreprises locales. L’ouverture à la rentrée prochaine à Châteauroux d’une antenne de l’ISTEC, un établissement privé d'enseignement supérieur de Paris, reconnu par l'Etat et membre de la Conférence des Grandes Écoles, est une bonne nouvelle pour elles.

En partenariat avec la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de l’Indre, cette école supérieure de commerce et marketing ouvre un Master en business management dans les locaux de CCI Campus Centre sur l’Écocampus de Châteauroux. Les étudiants dans cette spécialité pourront ainsi réaliser un cursus complet en commerce et marketing jusqu’au grade de Master (BAC+5, homologué niveau 7 européen). Ils auront la possibilité de suivre leur cursus en alternance dès leur 1ère année d'études.

Du gagnant-gagnant

“C’est du gagnant-gagnant pour les étudiants et pour les entreprises, estime Pierre Larrat, directeur de l’ISTEC. Les jeunes peuvent rester sur le territoire pour y poursuivre leurs études ce qui n’engendre pas de coûts supplémentaires pour leurs parents. De leur côté, les entreprises vont avoir à leur disposition deux tiers du temps des jeunes de niveau BAC + 4 à des coûts modérés. C’est la possibilité pour elles de tester un futur collaborateur avant de le recruter.”

C’est la première fois que l’ISTEC, fondée à Paris en 1961, crée une extension en France. Châteauroux n’a pas été choisie au hasard : “C’est une ville moyenne où il n’y a pas la concurrence d’autres écoles de commerce contrairement aux grandes villes et où, en même temps, il y a un potentiel d’étudiants”, explique Pierre Larrat.

Une trentaine de dossiers

Une trentaine de dossiers de candidature ont été envoyés à ce jour. Ils sont traités au fur et à mesure de leur réception. Plus les étudiants s’y prennent tôt, plus ils trouveront facilement une entreprise pour leur stage. “Je suis assez confiant pour cette première rentrée”, confie Pierre Larrat qui ouvre simultanément une autre antenne à Blois.

À Paris, l’ISTEC accueille chaque année plus de 1 500 étudiants dans ses différents programmes. Comme partout, la Covid a perturbé l’année 2020-21. Les étudiants ont suivi leurs cours à distance pour l’essentiel et avaient la possibilité de venir en cours au moins une fois par semaine dans le respect des contraintes de jauges fixés par le ministère. “À la différence de l’université, nous avons un encadrement assez serré et un suivi très personnalisé, assure Pierre Larrat. Les professeurs prennent régulièrement contact avec leurs étudiants. Cela peut rassurer les parents.”