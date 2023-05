La Nouvelle éco : à Châteauroux, la Cagnotte accorde des prêts à des personnes créant leur activité

Afin de pouvoir démarrer son activité de conciergerie en août dernier, Gaëlle Leconte a obtenu un prêt de 2000 euros qui lui a permis d’acheter un ordinateur, un téléphone et de financer sa communication. Au total, douze porteurs de projet ont bénéficié en 2022 d’un prêt d’honneur de la part de la Cagnotte solidarité emploi.

Cette association, qui regroupe une quinzaine de donateurs, donne ainsi un coup de pouce à des personnes souvent en situation précaire ou en reconversion qui veulent se mettre à leur compte mais se heurtent à un refus des banques. La Cagnotte est l'un des outils du Pôle local d'économie solidaire de Châteauroux.

Douze prêts en 2022

C’est en effet essentiellement le remboursement de ces prêts qui alimente la cagnotte et permet d’accorder de nouveaux prêts. La cagnotte grossit également du fait des dons mensuels (à partir de 10 euros) faits par les personnes qui soutiennent l’association dans sa démarche et peuvent en retour bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % de leur don.

Chaque demande est étudiée. “Sur quinze demandes, nous avons accordé douze prêts d’un montant moyen de 2 000 euros, détaille son président, Alain Dubost. Les refus sont dus à des projets qui ne sont pas assez construits ou à un endettement déjà important de la personne.” Le prêt sans intérêt doit être remboursé dans un délai de deux ans mais des ajustements sont possibles si le démarrage de l'activité est plus difficile que prévu.

La Cagnotte solidarité emploi accorde entre dix et vingt-cinq prêts par an selon les années. Depuis le début de l’année, huit prêts ont déjà été consentis et trois autres sont en cours d’instruction.