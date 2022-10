La Nouvelle éco : à Châteauroux, la miroiterie SMVB subit la hausse du prix du verre

"Suite à l’épisode de grêle, nous avons reçu plus de 7 000 demandes. Notre planning de pose est complet jusqu’à fin janvier. Il va falloir compter plus d’un an avant que la situation se régularise”, explique Philippe Maisonnier, gérant depuis 2015 de la SMVB (Société miroiterie vitrerie du Berry), la dernière miroiterie de l’Indre. L’entreprise emploie dix salariés. Elle a également une partie pose de menuiseries.

La SMVB travaille principalement sur le département, pour les particuliers comme pour les entreprises. Elle fournit notamment chaque semaine l’entreprise de luminaires Roger Pradier, également implantée sur l’agglomération castelroussine.

L'envolée du prix du gaz

Depuis le début du conflit en Ukraine, la SMVB subit les répercussions de la flambée du coût de l’énergie : “Les fours des fabricants de verre sont chauffés au gaz à 1 700°. Il n’existe plus que quelques fours en France dont certains sont en fin de vie. Notre crainte est qu’ils ferment par manque de rentabilité”, expose M. Maisonnier.

Pour l’heure, l’entreprise connaît des difficultés d’approvisionnement sur certains verres. “On essaie de stocker pour ne pas être en pénurie. Les prix ont augmenté de 200 % et ça ne s’arrête pas. On ne peut pas se projeter dans l’avenir”, déplore le gérant qui a récemment investi dans deux nouvelles tables de découpe.