La Nouvelle éco : à Châteauroux, la renaissance de L'Atelier de la bière

Deux jeunes de 27 ans, Adrien Quiqueret et Martin Élion, ont racheté L'Atelier de la bière créé en 2004 par Franck et Carole Bellon. Ils ouvrent mi-juillet place Napoléon à Châteauroux. On pourra y consommer leurs bières artisanales brassées sur place.

Titulaire d’un DUT en génie civil, Adrien Quiqueret, 27 ans, avait en tête depuis plusieurs années de créer son entreprise mais sans idée précise. Depuis deux ans et demi, il était dessinateur-projecteur en voirie à la Ville de Châteauroux. L’idée lui est venue en juin 2020 de reprendre L’Atelier de la bière. Créé en 2004 à Issoudun par Franck et Carole Bellon, celui-ci était en effet à vendre.

Adrien Quiqueret a embarqué dans ce projet son ami Martin Élion, 27 ans lui aussi, infirmier de profession. Ce dernier était alors en poste à Mayotte et a décidé de revenir à Châteauroux. Tous deux ont appris auprès de Franck Bellon comment fabriquer des bières artisanales.

Retour au concept initial

Le projet a pris beaucoup de retard, notamment en raison du Covid qui n’offrait pas un contexte très favorable à l’ouverture d’un tel établissement. Les deux associés ont choisi de reprendre le concept initial de L’Atelier de la bière, à savoir un bar où l’on pourra consommer les bières qui seront brassées sur place mais aussi d’autres bières artisanales, belges notamment. Les cuves, elles, seront installées en vitrine.

Sur place et à emporter

Adrien Quiqueret et Martin Élion ont trouvé un local inoccupé de 130 m2 place Napoléon à Châteauroux qui leur convenait. Ils auront la possibilité d’installer une terrasse aux beaux jours. L’ouverture est prévue le 12 juillet. La clientèle sera accueillie du mardi au samedi de 11h à 22hdans une ambiance de pub. Du snacking sera proposé ainsi que des planches de fromage et de charcuterie le soir. On pourra aussi acheter des bouteilles et des fûts de différentes contenances à emporter. L’idée est d’occuper un autre créneau que les brasseries artisanales déjà existantes. Un salarié a été recruté.