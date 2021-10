La Nouvelle Éco : à Châteauroux, la société Thoonsen a bien rebondi en 2021

Vous connaissez bien sûr la bague anti-vol en plastique sur les bouteilles d’alcool que l’on vous retire lors du passage en caisse, mais saviez-vous que c’est un Castelroussin, Jacky Thoonsen, qui en a déposé le brevet ? C’est d’ailleurs le produit-phare de sa société avec 60 000 exemplaires vendus chaque mois dans le monde.

À sa création en 2004, qui emploie aujourd’hui 40 salariés, la société Thoonsen s’est spécialisée dans les solutions anti-vol pour les grandes surfaces fabriquées majoritairement en Chine. Mais depuis 2015, Jacky Thoonsen a fait évoluer son activité tout en conservant donc les mêmes clients. Il s’est peu à peu tourné vers l’aménagement de magasins (banques d’accueil, meubles de caisses, portillons...) Ces dernières années, la croissance s’est faite sur cette activité : elle représente aujourd’hui 50 % de son chiffre d’affaires.

Pour de grandes enseignes

La société Thoonsen travaille pour de grandes enseignes telles Auchan, Carrefour ou Intermarché et sur l’ensemble du territoire. La société assure la conception et de plus en plus la fabrication dans ses ateliers à Châteauroux, s’inscrivant ainsi dans une dynamique de réindustrialisation. Entre temps, Jacky Thoonsen avait lancé Moxo, une gamme de vélos à assistance électrique fabriqués en Chine mais “la crise du Covid nous a obligés à nous recentrer sur la France”, reconnaît-il.

En plein essor, l’entreprise a dû s’agrandir : elle a fait construire un espace de bureaux de 350 m2 et un nouveau bâtiment logistique de 260 m2 pour un coût global 240 000 euros. Elle a reçu l’aide de Châteauroux Métropole et de la Région. Une inauguration est prévue le 18 octobre. Une nouvelle extension de 600 à 700 m2 est prévue pour la partie production.

En recul de 15 % en 2020, l’activité est bien repartie. La société affiche un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2021.