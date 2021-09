La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le 5e start-up week-end dans les starting-blocks

Transformer une idée en entreprise, voilà ce que recherchent les créateurs de start-ups. Certaines, comme Le Slip français ou Blablacar, se sont développées avec succès grâce à leur concept innovant, en particulier dans le domaine des services. Les start-ups week-ends encouragent la création de ces jeunes entreprises en permettant à leurs participants de tester leurs idées, de rencontrer des associés aux compétences complémentaires ou encore de trouver des investisseurs.

Une cascade d’annulations

La crise sanitaire a conduit à l’annulation ces derniers mois de tous les start-ups week-ends en France dont celui de Châteauroux organisé par un collectif piloté par la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de l’Indre. Prévue fin janvier, la cinquième édition aura finalement lieu du 10 au 12 septembre. “Ce sera le premier en France”, souligne Rodhène Popineau de la CCI qui coordonne l’événement.

Il se déroulera pour la première fois à la Cité du numérique en partenariat avec le Village by CA et aura pour parrain Benjamin Gaignault, originaire de Diors et co-fondateur d’Ornikar (auto-école en ligne), l’une des start-ups de la French Tech les plus prometteuses.

54 heures pour monter sa start-up

Les participants auront à leur disposition les imprimantes 3D du FabLab qui leur permettront de fabriquer un prototype et seront épaulés par des “mentors”, des personnalités issues du monde de l’entreprise. Dix projets seront retenus. Les équipes qui se formeront sur place auront 54 heures pour plancher avant de présenter leur business modèle dimanche à 17h devant un jury. Le lauréat remportera un prix d’une valeur de 10 000 euros comprenant accompagnement, formation et appui digital.

Sur dix projets, quatre start-ups se sont effectivement créées en moyenne à la suite des précédentes éditions. Entre 40 et 60 participants sont attendus le week-end prochain à Châteauroux. Il est encore possible de s’inscrire via la page Facebook de l’événement ou par mail à theplacebycci36@indre.cci.fr (renseignements : 07 63 74 38 64). Le pass sanitaire sera obligatoire.