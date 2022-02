La Nouvelle éco : à Châteauroux, le bar-disquaire Le Bruit qui tourne a trinqué avec la crise

Les déclarations du Premier ministre Jean Castex le 20 janvier ont un peu redonné le sourire à Rémy Léguillon, gérant du bar-disquaire Le Bruit qui tourne à Châteauroux : “C’est une bonne nouvelle. Depuis cette annonce, on voit que ça repart un peu”. Il attend maintenant de voir dans le détail ce qui sera autorisé et ce qui ne le sera pas car un certain nombre de points restent flous : faudra-t-il par exemple remettre son masque pour circuler dans le bar ou si un concert a lieu ?

Moins de clients

Car les contraintes imposées à la clientèle ont fini par dissuader certains de venir. Du nouveau mobilier a bien été installé et la salle réaménagée afin de disposer d’une vingtaine de places assises en plus, mais sans grand succès. “Chez nous, ce qui prime, c’est le côté convivial, des gens autour du comptoir qui discutent. Comme ce n’est plus possible, ils ne veulent plus sortir. Ils achètent une bouteille et ils restent chez eux entre amis”, constate le gérant. Avec bien entendu des répercussions sur le chiffre d’affaires.

Deux fois plus de disques

Pour tenter de compenser, un gros effort a été fait sur la partie disquaire dans un marché du vinyle en pleine expansion. Leur nombre a été doublé avec une palette de styles musicaux plus large. Quelque 6000 références sont aujourd’hui disponibles, à la fois du neuf et de l’occasion. Cela a permis de gagner de nouveaux clients. “Mais nos marges sont très basses”, précise Rémy Léguillon.

Il espère maintenant pouvoir proposer à nouveau des concerts les fins de semaine : “C’est l’âme du Bruit qui tourne et ça, on ne l’a plus. Ça faisait venir les gens, y compris en semaine. En début d’année où c’est plus calme, les concerts faisaient sortir les gens.”

Le dernier a eu lieu il y a près de deux ans, le 26 février 2020. Un concert est en prévision fin mars si les conditions le permettent. Il aura valeur de test, “pour voir comment cela peut se gérer, notamment pour le contrôle des pass, dans une petite structure comme la nôtre”, confie-t-il.