La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Le Boui-Boui ouvre enfin ses portes

Appeler Le Boui-Boui un établissement où la cuisine se veut haut de gamme, il fallait oser ! “On a voulu surprendre avec le nom, jouer sur le contraste”, explique Stéphane Daniel à l’initiative du projet avec son associée Céline Bourland. À la tête du Good Trip depuis 2013, tous deux avaient envie de lancer un nouveau concept de restaurant sur Châteauroux : une cuisine “bistronomique” à base de produits régionaux servie dans une ambiance conviviale et un décor atypique mêlant street-art et style industriel. En plus du menu, les clients pourront choisir sur une playlist des titres qui seront interprétés en direct par un chansonnier. Ils seront cinq à se relayer midi et soir.

Un projet contrarié par le Covid

Le projet ne date pas d’hier. C’est au cours de l’été 2019 que les deux associés rachètent l’ancien restaurant Le Sommelier, 5 place Gambetta. Des travaux sont menés durant l’hiver avec pour objectif d’ouvrir en mars 2020 mais la crise sanitaire vient tout remettre en cause. Plus d’un an et demi plus tard, Le Boui-Boui accueille le mardi 19 octobre ses premiers clients. Il sera ouvert du mardi au samedi. Cinq salariés ont été recrutés.

Ouvrir un restaurant est un pari osé alors que le pass sanitaire devrait rester en application au-delà du 15 novembre et qu’une partie de la population est toujours réticente à sortir. “Même en temps de crise, il faut essayer d’aller de l’avant, estime Stéphane Daniel. Les gens ont besoin de se changer les idées.” Il se montre néanmoins lucide : “Au Good Trip, ça reprend doucement. Quand on a fermé en mars 2020, on était en pleine progression. Il faudra sans doute encore trois ou quatre mois avant de retrouver la fréquentation d’avant la crise.”

De la vente à emporter

Le Covid a d’ailleurs fait évoluer un peu son projet : tout comme au Good Trip, Le Boui-Boui proposera de la vente à emporter et notamment des brunchs les samedi et dimanche, ce qu’il n’avait pas envisagé au départ.