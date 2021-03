La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Le Bruit qui tourne a recentré son activité sur le disque

Privé d’une grande partie de ses recettes, le bar-disquaire Le Bruit qui tourne a développé la vente de disques et de platine vinyles et entretient le lien avec sa clientèle via les réseaux sociaux.

Le 6 mars 2020, il y a un an, avait lieu le dernier concert en intérieur au Bruit qui tourne. Depuis son ouverture en septembre 2017, le bar-disquaire castelroussin proposait chaque fin de semaine un à deux showcases. La clientèle aimait s’y retrouver autour d’un verre à l’heure de l’apéro ou en soirée. Comme tous les débits de boissons, à l’exception d’une courte parenthèse estivale, Le Bruit qui tourne a dû fermer sa partie bar qui représentait 75 % de son chiffre d’affaires.

Le retour en force du vinyle

“Nous nous sommes repositionnés sur la partie disque, ce qui était dans le projet initial mais que nous n’avions pas eu le temps de faire”, explique Bérenger Trompesance, co-gérant. Des vinyles d’occasion mais aussi de plus en plus de nouveautés : en quelques mois, les bacs se sont étoffés avec une plus grande diversité de styles et “des références que tout le monde connaît”. Parallèlement, Le Bruit qui tourne propose des platines remises en état, ce qui lui a permis de se créer une nouvelle clientèle qui vient régulièrement acheter des disques.

Un plus grand choix de disques est proposé, y compris des nouveautés. - Le Bruit qui tourne

Une présence renforcée sur les réseaux sociaux

Une grosse communication a été développée sur les réseaux sociaux afin de garder le lien avec sa communauté : story quotidienne, coups de cœur des clients, points réguliers sur les nouveaux arrivages, DJ sets live et en projet une soirée apéro à distance. Il s’agit à la fois de générer du chiffre pendant cette période mais aussi de préparer l’avenir quand le bar pourra rouvrir.

Le Fonds de solidarité leur permet de se maintenir à flots. les deux co-gérants ont aussi pu recruter un apprenti sur une année grâce à une autre aide de l’État. Et depuis peu, les disquaires, comme les libraires, sont reconnus “commerces essentiels”. “C’est une bonne chose si on devait être reconfinés”, reconnaît Bérenger Trompesance. Depuis la mise en place du couvre-feu à 18 heures, Le Bruit qui tourne a revu ses horaires avec désormais une ouverture en matinée jusqu’à 13 heures. “Depuis un an, il faut sans cesse s’adapter. C’est pesant à force”, conclut-il.