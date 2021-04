La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le Camping du Rochat est privé de vacanciers

Avec le retour des beaux jours, l’activité touristique commençait à repartir au camping du Rochat à Châteauroux. “Depuis quinze jours, on était passé de 1 ou 2 camping-cars par jour à 6 ou 7”, précise Alexandre Charlot, son gérant. Ce frémissement se trouve coupé net par l’interdiction de dépasser un périmètre de 10 km autour de son domicile.

“Il y a pire que nous !”

“Nous allons faire le dos rond en attendant que cela reparte, commente le gérant. Il ne faut pas se plaindre sans arrêt. Il y a pire que nous. Nous avons pas mal d’'aides de l’État. Le chômage partiel nous permet de garder le personnel que l’on a formé.” Sur trois salariés, il est le seul à travailler en ce moment.

Le camping n’est pas désert pour autant, bien au contraire. Les dix-huit mobil-homes sont actuellement tous occupés et la plupart sont réservés jusqu’à la mi-avril. “Durant cette période, nous avons capté une clientèle que l’on n’avait pas l’habitude de voir", explique Alexandre Charlot. Des ouvriers travaillant sur les différents chantiers en cours sur l’agglomération, comme le hangar de l’aéroport, ont en effet élu domicile au camping. Ils disposent de plus d’espace qu’une chambre d’hôtel et peuvent se préparer leurs repas.

Le nombre de mobil-homes est passé de 6 à 18 depuis 2015. Ils sont très prisés par les ouvriers. - Camping du Rochat

Alexandre Charlot assure la gestion du camping, propriété de Châteauroux Métropole, depuis 2015 dans le cadre d’une délégation de service public qui arrive à son terme cette année. Un jury se réunira prochainement pour désigner le nouveau délégataire. Il fait naturellement partie des candidats.

Trois fois plus de nuitées en cinq ans

Depuis 2015, le camping, situé à côté du parc de Belle Isle, est désormais ouvert toute l’année. Le nombre de nuitées est passé de 9000 en 2015 à 30 000 en 2019. Mais en 2020, avec la crise sanitaire, la fréquentation a chuté de 40 %, en grande partie du fait de la perte de la clientèle étrangère.

Le gérant s’attend néanmoins “à une année 2021 encore un peu difficile” en raison notamment de l’annulation de certains événements sportifs et culturels : “Quand nous avons rouvert l’an dernier après le premier confinement, la clientèle n’est pas revenue tout de suite. On redoute un peu les mêmes effets cette année.” Comme l’an passé, le Camping du Rochat ne fera appel cet été qu’à un seul saisonnier au lieu de deux habituellement.