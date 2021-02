La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le complexe sportif "Les Quatre Éléments" tourne au ralenti

À Châteauroux, le complexe sportif Les Quatre Éléments qui allie sport, bien-être et restauration, a été contraint de mettre en sommeil une grande part de ses activités, un peu plus de deux mois après son ouverture.

“Si on avait su, on n’aurait peut-être pas pris cette décision”, reconnaît Emmanuel Denormandie, gérant du complexe Les Quatre Éléments à Châteauroux. Quelques semaines après son ouverture, le complexe a en effet été contraint de stopper la plus grande partie de ses activités fin octobre lors du reconfinement, quelques jours après une campagne de communication dans les boîtes à lettres. “Nous avons conçu cet ensemble comme un centre de vie où l’on peut passer de l’un à l’autre", poursuit-il. "Nous avons ouvert le 18 août, le mois a été calme mais dès la rentrée, la mayonnaise a commencé à prendre et ce même si nous étions déjà sous cloche avec les contraintes liées au respect des gestes barrière.”

Un terrain de Badminton du complexe "Les 4 Éléments" - Les 4 Éléments

Quatre millions d’euros d’investissement

La famille Denormandie a investi 4 millions d’euros pour réhabiliter l’ancienne usine Auga, route d’Argenton, à l’entrée sud de Châteauroux, et la transformer après quinze mois de travaux en un complexe multisports. La structure réunit deux terrains de foot à 5, une salle de fitness et de musculation, un terrain de basket 3x3, deux terrains de squash, deux terrains de padel et deux terrains de badminton mais aussi un salon de coiffure, un espace bien-être et un restaurant pouvant accueillir 50 personnes.

Les restaurant des 4 Éléments

Une partie du complexe reste ouverte

Seuls le salon de coiffure et l’espace bien-être (à l’exception du spa) restent ouverts, ainsi que la boutique d’articles de sport à l’entrée. Côté balnéo, tout est désinfecté et l’eau renouvelée entre chaque client. “On tourne au ralenti. Une clientèle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sur une équipe de 9, 6 à 7 salariés sont en chômage partiel. Nous, en tant que gérants avec ma femme, nous n’avons droit à rien”, souligne M. Denormandie.

Les salon de coiffure des 4 Éléments

Des entreprises avaient réservé la salle de réunion toute équipée avec vidéo-projecteur pour y organiser des séminaires de travail avec la possibilité de déjeuner sur place et de pratiquer des activités sportives. Elles ont entretemps annulé.

“Nous profitons de ce temps pour apporter quelques améliorations et effectuer de petits travaux que nous n’avions pas eu le temps de terminer mais nous avons hâte de pouvoir rouvrir, confie le gérant. Pour nous, ce sera comme une nouvelle ouverture, on part dans cet esprit-là.” Et avec l’espoir de le faire dans des conditions permettant d’accueillir une clientèle suffisante pour faire un minimum de chiffre.