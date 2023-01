La Nouvelle éco : à Châteauroux, le fabricant de de selles de motos Berry Sellerie va s’agrandir

Dans quelques jours, Berry Sellerie va s’installer dans l’ancien magasin Pacific pêche sur la zone du Forum au Poinçonnet. Nicolas Salzard a racheté ce bâtiment avec deux associés, Thierry et Julie Favier. “Nous l’avons divisé en deux cellules. Eux vont ouvrir un restaurant, American city, où les clients de Berry Sellerie pourront prendre un café ou déjeuner le temps que l’on fasse leur selle de moto”, explique-t-il.

Depuis la création de l’entreprise en 2016 boulevard d’Anvaux, l’activité a bien progressé et l’équipe s’est agrandie. Elle compte aujourd’hui 8 salariés et 2 embauches sont prévues cette année. “On commençait un peu à être les uns sur les autres”, reconnaît Nicolas Salzard. Berry Sellerie va passer de 300 à 500 m2.

Étendre l'activité à la sellerie générale

“On va pouvoir créer un showroom pour y montrer les différents moules, les différentes matières et ainsi mieux conseiller nos clients. Cela va aussi nous permettre de développer la partie sellerie générale. On va pouvoir réaliser des travaux de plus grande envergure pour des voitures, des véhicules de collection”, poursuit-il. Autre atout et de taille à ses yeux : une plus grande visibilité et la proximité du bâtiment avec la concession Dafy motos.

Cinq mois de travaux ont été nécessaires pour aménager le bâtiment, le mettre aux normes et créer une entrée indépendante afin que chaque entité ait la sienne. Le déménagement est prévu dans le courant du mois de janvier. Puis, du 23 au 26 févier, Nicolas Salzard et son équipe se rendront au Salon du deux roues à Lyon, un rendez-vous incontournable dans le monde de la moto. Objectifs : montrer “le savoir-faire berrichon” et séduire de nouveaux revendeurs.

L’année 2023 qui débute promet d’être une étape importante dans le développement de Berry Sellerie.