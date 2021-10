La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le jeune styliste Jean-Philippe Pinaud a pignon sur rue

Jean-Philippe Pinaud s’est découvert très tôt un goût pour la mode : dès l’âge de huit ans, il dessine ses premiers vêtements. Après son bac, le jeune homme qui vit à Dunet, près de Saint-Benoît du Sault, abandonne très vite des études de droit pour suivre une formation à distance de styliste pendant trois ans. Il envoie ses créations au siège de l’école à Paris où il est noté entre autres par le créateur David Vincent Camuglio.

Un premier défilé en 2018

En 2018, il présente sa première collection lors d’un défilé qui marque la fin de sa formation. Il choisit pour sa marque le nom de Bella Rosa Bestia en référence au conte La Belle et la Bête et en hommage à ses racines espagnole et italienne. Mais avec le Covid, les défilés deviennent impossibles. “J’espère pouvoir en refaire prochainement pour voir ce que le public pense de ma nouvelle collection, confie-t-il. Cette période était aussi plus difficile au niveau des contacts : dans la mode, il est important de voir, de toucher les tissus.”

La concrétisation d'un rêve

Depuis le 1er octobre, il concrétise un rêve de longue date : avoir une boutique à Châteauroux, une ville où il a travaillé durant cinq ans pour plusieurs enseignes de prêt-à-porter et où il se sent bien. Il a installé son atelier à l’arrière du magasin. “Je fais des vêtements pour hommes et femmes de fabrication française sur mesure ou demi-mesure, précise Jean-Philippe Pinaud. Les clients peuvent prendre appui sur mes collections ou s’ils ont des idées en tête, je peux réaliser tout ce que l’on me demande. Mon souhait est que tout le monde y trouve son compte. Faire pour une personne des vêtements qui lui ressemblent, c’est quelque chose d’exceptionnel.”

Le jeune styliste présente sa toute nouvelle collection. © Radio France - Jean-Marc Desloges

Sa nouvelle collection se décline en trois gammes : des vêtements de jour au haut de gamme en passant par les tenues de soirée ou de cérémonie. Il propose également des parfums à sa marque fabriqués à Grasse.