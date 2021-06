La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le parc d’attractions L'îlot z'enfants rouvre ce samedi 12 juin

Le soleil sera au rendez-vous pour la réouverture de L'îlot z'enfants. Les parcs d’attraction en France sont autorisés à accueillir à nouveau du public depuis le 9 juin. Octave Dheilly, le gérant de ce parc dédié aux enfants jusqu’à 14 ans, a, lui, préféré attendre le week-end des 12 et 13 juin.

Contrairement à l’an passé, le calendrier avec les différentes étapes du déconfinement lui a laissé plus de temps pour se préparer. Il lui faut en effet un mois pour remettre en fonctionnement l’ensemble des 35 attractions composées de structures gonflables de son parc réparties sur un hectare. En 2020, prévenu tardivement, il n’avait pu rouvrir que le 11 juillet alors que le début de saison se faisait depuis sa création en 2014 au moment des vacances scolaires de printemps.

L'eau est un élément qui se retrouve dans de nombreuses attractions du parc. - L'îlot 'z enfants

La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur la fréquentation : contrairement aux années précédentes, il n'a pas eu de réservations de la part de centres de loisirs ou pour fêter des anniversaires. Ces groupes représentent habituellement 40 % du chiffre d’affaires. De leur côté, les grands-parents, qui sont nombreux à accompagner leurs petits-enfants, se sont aussi montrés plus hésitants malgré les protocoles sanitaires mis en place.

Des coûts supplémentaires

Le respect de ces protocoles a entraîné des coûts supplémentaires pour l’exploitant : l’achat de produits virucides et de gel hydroalcoolique et le recours à un salarié dédié à la désinfection. Compte tenu de ces coûts, le tarif d’entrée avait été relevé d’un euro.

Le parc s'étend sur un hectare avec une aire dédié au pique-nique. - L'îlot 'z enfants

Octave Dheilly espère que la météo, qui joue bien sûr un rôle important pour un parc d’attractions de plein air, lui sera favorable cet été et incitera les enfants à venir profiter entre autres des bateaux tamponneurs et des deux grands toboggans aquatiques. Il devrait aussi bénéficier d’un contexte sanitaire plus serein que l’an passé compte tenu du succès des campagnes de vaccination.

L'îlot z'enfants est ouvert le mercredi et le week-end en juin et septembre et tous les jours en juillet et en août.