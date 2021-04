La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le TechLab accompagne les entreprises vers l’industrie du futur

Face à une difficulté des PME à se projeter dans les technologies de demain, la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de l’Indre a mis en place un TechLab. On peut notamment y réaliser des prototypes en 3D.

Créé en juin 2018 dans les locaux du CCI Campus Centre, le TechLab s’est installé depuis peu dans des locaux plus spacieux à la Cité du numérique. Cette plateforme de ressources a pour vocation d’aider les TPE et PME du département à se projeter dans l’industrie du futur (ou industrie 4.0) en leur faisant découvrir de nouvelles façons de produire, basées sur des technologies qui font appel au numérique.

Avec le TechLab, la CCI a pour ambition d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. “L’industrie du futur permet de raccourcir les délais, d’être au plus près des attentes des clients, de travailler sur des productions sur mesure et en petites séries", explique Michel Dengremont, conseiller industrie du futur à la CCI.

Les avantages de l’impression 3D

La fabrication additive (ou fabrication d’objets en 3D) est la partie la plus développée du TechLab. Suite à son récent déménagement, une nouvelle imprimante 3D filaire est venue compléter le parc machines. Le TechLab dispose désormais de trois imprimantes 3D industrielles de haute performance avec lesquelles il est possible de produire rapidement des prototypages, des pièces d’essais, des gabarits de montage et de contrôle par le biais de deux technologies, l’impression filaire et l’impression résines. Un technicien est présent à mi-temps pour accueillir les entreprises.

“Dans le contexte de la crise actuelle, de tels investissements représentent une prise de risques importante pour des TPE et PME. Le TechLab leur permet de percevoir les enjeux de l’industrie du futur et de voir comment aborder un tel investissement à moyen terme”, précise Michel Dengremont. Objectifs : améliorer la performance opérationnelle et renforcer la compétitivité de ces entreprises. Un tel équipement est exceptionnel dans le réseau des CCI.

De grandes tables de travail vont bientôt arriver dans les nouveaux locaux. Le TechLab est accessible aux entreprises sur rendez-vous. Un abonnement annuel leur permet de venir tester elles-mêmes si elles le souhaitent leurs projets.

Dans un lieu propice à l’innovation

Le déménagement du TechLab au sein de la Cité du numérique fournit également aux entreprises un cadre propice à l’innovation avec la présence d’espaces collaboratifs et de start-ups au sein du Village by CA qui se trouve au sein de la Cité du numérique. L’entreprise Roger Pradier de Saint-Maur, spécialisée dans les luminaires d’extérieur, vient par exemple d’y installer son bureau d’études.