La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le Village by CA monte en puissance malgré la crise

Portés par les caisses régionales de Crédit Agricole, les Villages by CA ont pour ambition de dynamiser l’économie des territoires par un soutien local à l’innovation. Le 36e Village a ouvert dans l’Indre, à Châteauroux, le 19 octobre dernier, dans l’ancien bâtiment de l’horloge des usines Balsan, entièrement réhabilité par Châteauroux Métropole. Il héberge pour l’heure quatre start-ups. Quatre autres sont attendues en février pour une capacité d’accueil à terme de 90 postes de travail.

Un accompagnement personnalisé

Outre des bureaux, open-spaces et salles de réunion sur trois niveaux, on trouve des espaces communs dont “la place du Village” au rez-de-chaussée, lieu de rencontre et d’échange. Les services qui y sont proposés visent à accélérer le développement des start-ups. “Les start-uppeurs ont des compétences dans un domaine technique mais ont souvent des lacunes dans des domaines tels que la mise sur le marché et le développement commercial", explique Marie-Pierre Pinto, “maire” du Village by CA de Châteauroux : "Être hébergé ici leur permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de rentrer dans un écosystème dynamique avec une démarche de co-construction.”

Les mêmes chances de réussite

Le réseau de Villages by CA dispose notamment d’un outil de matching capable de mettre en relation des start-ups et des entreprises partenaires de la France entière qui ont des besoins spécifiques en innovation et d’avoir, bien sûr, en appui le groupe bancaire Crédit Agricole. “On donne à une start-up qui vient à Châteauroux les mêmes chances de réussite que dans n’importe quelle autre ville”, précise Marie-Pierre Pinto.

Le frein des contraintes sanitaires

Pour l’heure, malgré la crise, le calendrier des arrivées suit le rythme prévu. Des mesures ont été prises pour respecter les gestes barrière avec la mise en place d’un sens de circulation et de distributeurs de gel hydroalcoolique. La Covid a contraint la structure à s’adapter : le club des partenaires locaux s’est réuni en visio, de même que les interventions d’experts se sont faites à distance. “Le côté animation est à l’arrêt du fait des contraintes sanitaires qui nous freinent”, précise Marie-Pierre Pinto qui souhaite pouvoir organiser des conférences dès que ce sera possible. Mais la crise n’a pas que des mauvais côtés à ses yeux : “On vit une période de changements, ce qui peut être une opportunité pour inventer de nouveaux usages et réfléchir à demain, à des choses qui n’existent pas encore”.