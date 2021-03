La Nouvelle Éco : à Châteauroux, les éditions La Bouinotte veulent continuer à avancer

“La difficulté, c’est que l’on navigue à vue, on ne sait pas quelle sera la situation dans un mois, mais c’est comme le vélo, si on n’avance pas, on se casse la figure”, résume avec le sourire Gilles Boizeau, le directeur des éditions La Bouinotte. La crise sanitaire n’a pas épargné la maison d’édition associative créée en 1982 et qui a développé depuis 2003 l’édition de livres. À la fermeture des points de vente lors du premier confinement s’est ajoutée la liquidation de la filiale de la messagerie de presse Presstalis qui distribuait le magazine l'obligeant à acheminer par elle-même le numéro qui venait de paraître.

Des sorties de livres plus ciblées

Si le programme de parutions a été revu et adapté, l’équipe de cinq permanents, après une période de chômage partiel, s’est très vite remise au travail. "Il était important d’avoir de la nouveauté afin d’anticiper le redémarrage en mai et juin 2020, explique l’éditeur castelroussin. À l’automne, nous avons envoyé 5000 catalogues. Nous avons eu de nombreuses commandes, notamment via notre nouveau site internet, en fin d’année. Cela nous a permis de faire la soudure. Nous n’avons pas eu besoin de refaire une demande de prêt comme au printemps.” Sur 2020, l'association accuse néanmoins un recul de 20 à 30 % de son chiffre d’affaires.

75 % des ventes se faisant dans les maisons de la presse et les grandes surfaces, la fermeture des librairies sur une longue période n’a pas eu trop d’impact contrairement à l’annulation de la trentaine d’événements auxquels la Bouinotte participe habituellement dans l’année et qui lui permettent des rentrées d’argent immédiates. Le salon du livre de Châteauroux a ainsi été reporté en novembre et pour l’heure, elle ne sait pas si elle pourra organiser son salon du livre régional Plumes en Berry au Pont-Chrétien le 16 juin et son jeu Nuit Polar à Châteauroux en octobre.

En octobre dernier, la Bouinotte avait réussi à organiser un mini salon du polar dans le hall de la mairie de Châteauroux. - La Bouinotte

Une biographie de Jean-Yves Dahyot

Les sorties de livres sont un peu plus échelonnées. Une biographie de Jean-Yves Dahyot, ancien animateur à France Bleu Berry, est prévue en mars et deux bandes dessinées en avril. Gilles Boizeau se montre prudent : “En 2021, il n’y aura pas de forte reprise comme on a connu en 2020 car on s'est installé dans une certaine normalité. La situation fait qu’il faut sans cesse s’adapter.”

Ce qui ne l’empêche pas de lire attentivement les manuscrits qu’il reçoit et de travailler sur une collection de poche ainsi que sur une collection de polars nationale