La Nouvelle éco : à Châteauroux, les triporteurs électriques Moxo sont désormais made in Berry

Spécialisée dans les solutions anti-vols et l’aménagement de magasins, la société Thoonsen a créé en 2016 la marque de vélos à assistance électrique Moxo. “Au départ, c’était une commande du groupe Intermarché qui, pour être référencé chez lui, nous demandait de leur proposer un chariot de livraison électrique”, précise Jacky Thoonsen, son directeur.

Sensibilisé au handicap par son expérience familiale, il a ensuite conçu un triporteur électrique permettant de partir en balade à vélo en famille avec un enfant handicapé ou avec une personne à mobilité réduite. Ce modèle a notamment séduit des loueurs de vélos sur l’île d’Oléron et l’île de Ré.

Si les premiers exemplaires ont été fabriqués en Chine, Jacky Thoonsen a depuis changé son fusil d’épaule. Depuis octobre 2021, ses triporteurs sont made in Berry ou presque : les cadres viennent de Romorantin (Loir-et-Cher). L’assemblage se fait dans les locaux de la société Thoonsen à Châteauroux où une quinzaine de pièces sont issues d’imprimantes 3D.

Des modèles plus robustes

Ce choix de rapatrier la fabrication en France est liée à une volonté d’une montée en gamme avec des modèles plus robustes. “On se positionne sur des marchés de niche. Il y a une vraie demande en produits de mobilité douce, souligne Jacky Thoonsen. Quand on est sur des petites séries pour des professionnels ou des collectivités, fabriquer en France permet d’être plus réactif et de personnaliser les modèles. Les marges sont aussi un peu plus grandes.”

En ce début d’année, il lance un nouveau modèle dédié au ramassage des détritus dans les forêts et les jardins publics. Il est le fruit d’échanges lors du salon des maires à Paris auquel il a participé. Plusieurs élus y ont exprimé le souhait de disposer de ce type de véhicule. Le premier exemplaire a été livré cette semaine à l’association Insert-Jeunes à Châteauroux.