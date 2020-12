La Nouvelle Éco : à Châteauroux, les ventes des disques EPM ont chuté avec la crise

Depuis 1989, les disques d’Anne Sylvestre, dont on a appris la disparition il y a quelques jours, sont édités par le label EPM (Edions, Productions musicales, Marketing) dont les locaux se trouvent à Châteauroux. Elle était l’une des artistes les plus emblématiques d’un catalogue de près de 1 000 références, dédié à la chanson française à texte d’hier et d’aujourd’hui, parfois engagée, aux côtés de Georges Chelon, Michèle Bernard, Francesca Sotteville, Chanson plus bifluorée et de bien d’autres. On trouve aussi dans ce catalogue des artistes du Berry comme Pauline Floury et Séverin Valière qui sortent un CD, Les Femmes de la Commune, à l’occasion des 150 ans en 2021 de la Commune de Paris.

C'est en 2008 que Christian de Tarlé, ancien responsable des activités catalogue et compilations chez Universal, a repris en main label EPM créé en 1986 par François Dacla, ex-PDG de RCA-France, et le chanteur Léo Ferré. En 2014, il rapatrie l’activité à Châteauroux.

La crise sanitaire a tout chamboulé

Cette année, l’activité d'EPM a été très affectée par la crise sanitaire du fait de la fermeture pendant trois mois - dont novembre – des quelque 2000 points de vente et de l’annulation des concerts à l’occasion desquels de nombreuses ventes se font. Christian de Tarlé craint une baisse de son chiffre d’affaires autour de 50 %.

La progression d’environ 20 % des ventes sur le site internet d’EPM et le triplement de l’écoute en streaming ne suffiront pas à compenser le manque à gagner, sachant que les plateformes de streaming ne reversent qu’une toute petite part aux producteurs et aux artistes

Un apport en trésorerie bienvenu

C’est pourquoi Christian de Tarlé a demandé et obtenu un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant égal à un quart de son chiffre d’affaires de 2019. Cet apport en trésorerie lui a permis de maintenir son activité et de financer plusieurs grosses sorties en cette fin d’année : une intégrale en 14 CD de Michèle Bernard, un livre-conte pour enfants de Michèle Bernard lu par François Morel qui vient d’obtenir le prix coup de cœur jeune public de l’Académie Charles Cros, une intégrale du mythique feuilleton Signé Furax et le nouvel album de Georges Chelon... Cinq mille catalogues ont été envoyés à son fichier clientèle dans la foulée.

S’il accueille avec soulagement la réouverture des disquaires, les commandes ne se bousculent pas pour le moment. “Je suis très dépendant des mises en place, explique Christian de Tarlé. En fin d’année, les distributeurs privilégient les grosses sorties. Je ne suis pas sûr que cela profite à mes artistes, même si j’espère rattraper un peu de mon retard sur cette période.”