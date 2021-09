La Nouvelle Éco : à Châteauroux, les vêtements bio Ma Province misent sur le local

Co-fondateur de la société WEvolution à Châteauroux (cabinet spécialisé dans les ressources humaines) Komlavi Dadzie ne manque pas d’idées : en mai, il a lancé Ma Province, une marque de vêtements bio. “L’idée est de les produire localement tout en faisant la promotion du territoire”, explique-t-il. Pour la fabrication, il s'est tourné vers des partenaires locaux : l’atelier couture de l’association d’insertion Agir qui s’occupe de l’assemblage, AB Prod de la sérigraphie et Alinéa qui imprime les étiquettes et les cartons.

Princesse berrichonne

La première collection relayée via les réseaux sociaux et disponible sur le site internet de Ma Province comprend sept modèles de tee-shirts pour homme et femme. Le Charme du Berry, princesse berrichonne, papa berrichon, maman berrichonne, jeune berrichon : pour l’heure, ces slogans ont surtout séduit des “expatriés”. “80 % des ventes se sont faites hors département”, précise Komlavi Dadzie.

Il ne compte pas en rester là : il est actuellement en discussion avec l’office de tourisme de Châteauroux et des boutiques du Cher et de l’Indre où l’on pourrait prochainement trouver ses vêtements. Pour l’heure, il est possible de commander en ligne et de venir retirer ses achats à l’Atelier du vrac rue Grande à Châteauroux.

Bientôt des points de vente

Pulls et sweat-shirts

Fin septembre sera présentée la collection hiver 2021-22 qui comprendra deux modèles de pull et trois modèles de sweat-shirt. “Depuis le lancement de Ma Province, j’ai été contacté par d’autres ateliers comme Maille Berry à Bouesse avec qui on va faire les pulls pour la collection hiver, annonce-t-il. On y va étape par étape. Avec des partenaires proches, c’est plus facile de travailler.”

À plus long terme, il n’exclut pas de décliner le concept Ma Province dans d’autres régions.