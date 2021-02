La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Maxime Diard crée Itinéraires, une agence de voyages

Le projet de Maxime Diard est né avant la crise, fin 2019. Il est alors responsable commercial et responsable groupes depuis trois ans au sein de la société Joubert évasion. Début février 2020, il organise un salon du voyage au Palais d’Auron à Bourges qui réunit une cinquantaine d’exposants. La menace du Coronavirus paraît encore lointaine mais elle ne va pas tarder à se rapprocher.

Au printemps, ce jeune Castelroussin de 27 ans se retrouve au chômage partiel et met à profit ce temps pour peaufiner son projet de créer sa propre agence de voyages réservée aux groupes. Son idée est de proposer des week-ends culturels en France en partenariat avec des hôteliers indépendants et des séjours et des circuits à l’étranger avec des vols charters au départ de l’aéroport de Châteauroux vers d’autres destinations que celles qui sont déjà proposées (Crête, Rhodes, Tunisie...).

Pas d’hésitation au moment de se lancer

En septembre, il se lance officiellement. “Loin de me faire hésiter, cette période m’a au contraire conforté dans mon idée de me lancer maintenant”, souligne Maxime Diard. Il n’a pas de pas de porte. Il travaille à son domicile et se déplace dans les comités d’entreprises, associations de seniors et autres amicales pour présenter ses offres. Les premières touches sont encourageantes. Trois groupes réservent pour un séjour d’une semaine à Corfou début mai 2021. Mais très vite, le ciel s’assombrit à nouveau.

Son activité n’est toutefois pas à l’arrêt. Il profite de la période pour se faire connaître et entretenir le lien avec sa clientèle. Il se projette également dans l’avenir en proposant des séjours sur les douze prochains mois comme une semaine à Dubaï début février 2022 à l’occasion de l’exposition universelle.

Un frein financier à réserver

“Quand ça va redémarrer, les gens vont vouloir repartir tout de suite, est-il persuadé. Moi, je leur propose d’anticiper sur la fin d’année sur de courts séjours en France. Les responsables de groupes arrivent à se projeter mais c’est plus difficile pour leurs adhérents. Par exemple, les associations de retraités ne se réunissent plus, il n’y a donc plus la même dynamique.” Mais le frein est surtout financier. Pour le lever, Maxime Diard s’engage à ne pas encaisser les acomptes versés tant que le séjour n’est pas confirmé : “On peut ainsi réserver sans risques”, dit-il.

Le redémarrage de son activité est aussi dépendant d’autres prestataires comme les sites culturels et l’hôtellerie-restauration. Le plus difficile pour lui est de ne pas avoir de date de reprise sur laquelle tabler. Il ne sait par exemple pas si le séjour à Corfou début mai pourra être maintenu.