La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Midi Service est de plus en plus sollicitée pour le portage de repas

Implantée à Châteauroux depuis 2007, la société Midi Service livre chaque jour des repas à 300 clients, principalement des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le département. Les tournées sont assurées par six livreurs en camion frigorifique. “La moyenne d’âge de nos clients est de 83 ans”, précise son gérant, Christian Rebillon.

Une montée en flèche lors du premier confinement

Favorisé par le vieillissement de la population et la politique de maintien à domicile, le marché croît régulièrement d’année en année mais la Covid a accéléré la tendance : “Sur les trois premières semaines du confinement de mars 2020, nous avons eu une hausse de demandes de 43 %, se souvient M. Rebillon. Et nous avons gardé les trois quarts de ces nouveaux clients.”

Les tarifs de Midi Service sont pourtant un peu plus élevés que la concurrence. Une différence que Christian Rebillon justifie par la qualité des repas et la vingtaine de choix proposés chaque jour. “Nous travaillons avec un traiteur, Je mange gastronomique, qui se trouve dans l’Indre-et-Loire. Celui-ci utilise 75 % de produits frais et privilégie les circuits courts. On s’aperçoit que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir de meilleurs produits de qualité.”

Un partenariat avec la Poste

Afin d’étendre la livraison à des clients vivant à l’écart des tournées effectuées par Midi Service dans les principales villes du département, l’entreprise a noué en début d’année un partenariat avec la Poste qui se charge de les acheminer dans des boîtes isothermes. Initialement prévu à l’été 2020, ce projet avait été repoussé en raison de la Covid.

Midi Service a prévu de passer de 72 000 repas portés en 2021 à 75 000 en 2022. Elle aimerait notamment se positionner sur le marché du portage des repas aux salariés dans les entreprises. Afin d’accompagner son développement, la société va investir dans de nouveaux locaux et de nouvelles chambres froides pour le stockage.

Elle a également pour projet un nouveau service : la livraison de courses à domicile via les drives des grandes surfaces.