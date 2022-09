La Nouvelle éco : à Châteauroux, Nelly Vossier ouvre l’Atelier des envies

Nelly Vossier ouvre en octobre une pâtisserie rue Schwob à Châteauroux, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Pâtissière dans de grandes maisons parisiennes, elle se lance en proposant ses propres créations.

Originaire de Thain-L'Hermitage près de Valence (Drôme), Nelly Vossier a débuté dans la pâtisserie à l’âge de quinze ans. Ses diplômes en poche, elle a travaillé dans de grandes maisons comme La Réserve-Paris sur les Champs Élysées ou chez le traiteur de luxe Potel et Chabot. Elle a également passé plusieurs mois à l’Hôtel Savoy à Londres.

Confinée dans l'Indre

Mais le Covid a marqué un coup d’arrêt brutal. Durant le confinement, elle quitte Paris pour s’installer chez ses beaux-parents dans l’Indre. “J’avais envie depuis quelque temps déjà de me lancer et de m’exprimer avec mes propres créations”, précise-t-elle.

La recherche d’un local adapté aura pris plusieurs mois. C’est finalement dans un ancien garage, rue Schwob à Châteauroux, fermé depuis une vingtaine d’années, qu’elle a aménagé sa boutique, des casiers 24h/24, un espace de stockage et un grand laboratoire lumineux où elle pourra accueillir des groupes de 6 à 8 personnes pour des cours de pâtisserie. L’investissement s’élève à 650 000 euros.

Des créations gourmandes disponibles sur commande uniquement. - L'Ateier des envies

Un large choix

Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, l’Atelier des envies ne proposera pas de petits gâteaux mais des entremets sur commande uniquement à partir de 4 à 6 personnes pour des repas de famille, des anniversaires ou tout autre événement. On y trouvera également des cakes de voyage, des bonbons et ardoises de chocolat haut de gamme, des glaces et sorbets ou encore des pâtes à tartiner.

Prévue en septembre, l’ouverture se fera finalement en octobre avec deux salariés. “On espère rapidement grandir et étoffer cette équipe”, confie Nelly Vossier.