La Nouvelle éco : à Châteauroux, Nicolas Longuet a ouvert un atelier de réparation électronique

En octobre dernier, Nicolas Longuet a quitté son emploi d’ingénieur pour se mettre à son compte. Saxophoniste, il souhaite se spécialiser dans la réparation d’instruments et d’appareils liés à la musique.

“Un jour, il y a une vingtaine d’années, un copain musicien m’a apporté un ampli et m’a demandé si je pouvais y jeter un œil, se souvient Nicolas Longuet. Ça m'a plu. J’ai découvert par hasard que j’aimais faire ça.” Le bouche-à-oreille lui a valu par la suite d’être régulièrement sollicité. Au fil du temps, ces réparations lui prenaient de plus en plus de temps.

Sur le plan professionnel, Nicolas Longuet a été technicien électronicien puis ingénieur dans plusieurs entreprises du département (PGA, SIEMEL, Westrock...). Son dernier poste ne lui apportait pas satisfaction. Le télétravail obligatoire lors des périodes de confinement n’a fait qu’accentuer ce ressenti si bien qu’en octobre 2021, une rupture conventionnelle a mis fin à son contrat. “J’ai 44 ans. Ma femme m’a encouragé : elle m’a dit que c’était le bon moment pour me lancer !”, raconte-t-il.

Une démarche écologique

Son projet s’inscrit dans une démarche écologique. “Il y a des pannes très simples. Les réparer permet de faire durer des appareils plus longtemps, souligne-t-il. Dans les SAV, les délais peuvent être longs et quand la garantie est dépassée, souvent on ne répare plus.”

Après un stage d’un mois à la Chambre de commerce et d’industrie, il a créé son entreprise le 21 mars. Il a aménagé son atelier dans le sous-sol de sa maison. Musicien multi-instrumentiste, Nicolas Longuet souhaite se spécialiser dans la réparation d’appareils liés à la musique : sonorisations, pianos numériques, synthétiseurs, tables de mixage... Et enfin il voit d’un bon œil le fait de pouvoir organiser son emploi du temps comme il l’entend entre son activité, sa passion pour la musique et sa vie familiale.