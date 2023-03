La Nouvelle éco : à Châteauroux, Novolive offre des prestations techniques écoresponsables

Des panneaux solaires sont installés à côté de la scène qui vont produire de l’énergie pour alimenter les enceintes lors du concert en soirée avec une autonomie de 7 à 8 heures. Ce type de solutions a séduit Clément Daubord, régisseur son, qui a créé en 2022 avec son associé Sylvain Fras la société Novolive.

ⓘ Publicité

“Je voulais monter un projet en relation avec mes valeurs, avec l’écologie, explique-t-il. On recherche du matériel qui offre un meilleur rendement avec une consommation moindre comme celui développé par l’entreprise marseillaise Pikip solar. Il est temps de se remettre en question dans ces métiers. On privilégie aussi les solutions recyclables comme des kakémonos avec une structure en bois où on a juste le visuel à changer.”

Premières prestations

Depuis sa création, Novolive a assuré des prestations pour les Bains Douches de Lignières et pour Radio Balistiq à Châteauroux qui lui ont permis d’investir dans du nouveau matériel et ainsi d’étoffer son parc. La société castelroussine va prochainement accompagner la chanteuse Daphné sur sa tournée. “On souhaite se concentrer sur de petits événements en région Centre. On s’adresse aussi bien à des collectivités, des associations, des festivals, des entreprises ou même des particuliers pour ce qui est de la location de matériel”, précise Clément Daubord.

Novolive devrait emménager d’ici quelques semaines dans les anciens locaux de Météo France à l’aéroport de Châteauroux.