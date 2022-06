La Nouvelle éco : à Châteauroux, OC Films démarre sa saison de projections en plein air

C'était en 2017, OC Films était sollicitée par la Ville de Châteauroux pour organiser deux séances de cinéma en plein air l’été au parc de Belle Isle. Jusqu’ici, cette société créée en 2014 était spécialisée dans la production audiovisuelle, d’abord des documentaires historiques, puis des films d’entreprise.

Cette demande a été le point de départ d’une nouvelle activité et d’une nouvelle marque, OC Ciné. L’activité a même complètement évolué entre la période avant-Covid et la période post-Covid. Avant 2020, 80 % reposait sur la production audiovisuelle, 20 % sur les séances en plein air. Aujourd’hui, c’est l’inverse.

Du matériel haut de gamme

Au fil des années, OC Films a investi dans du matériel haut de gamme. Les séances ont lieu partout en France sur une période allant de juin à septembre. Si les collectivités représentent 80 % des demandes, des restaurants, des palaces, des entreprises et des particuliers fortunés font également partie de ses clients. Une projection a même eu lieu dans la cour du ministère des finances. OC Films propose aussi désormais de l'aquaciné. La séance se déroule dans une piscine : le public est dans l'eau dans des bouées et l’écran est installé au bord du bassin. Un concept qui séduit de plus en plus.

Les Dents de la mer à la piscine Aquapolys de Limoges : frissons garantis ! - OC Films

“Si l’activité en plein air est saisonnière, cela nous demande toute une année de préparation, explique Adyl Abdelhafidi, gérant de OC Films. On fait de nombreux devis, on effectue des repérages techniques, on remplit des dossiers que nous présentons au CNC (Centre national du cinéma) pour avoir les autorisations et on recherche toujours des innovations technologiques.”

Des séances de drive in pendant le Covid

En 2020, il fallut trouver la parade avec la crise sanitaire. OC Films eut l’idée de proposer des séances de drive in avec le son diffusé sur la bande FM de l’autoradio. Des séances qui remportèrent un vif succès. C’est l'esprit relativement serein qu’Adyl Abdelhafidi aborde cette saison 2022, “la première année depuis le Covid où l’on va pouvoir travailler tranquillement.” 2022 est également une année importante puisque l’entreprise vient d’emménager dans de nouveaux locaux à Bitray, où tout a été conçu pour offrir de bonnes conditions de travail aux salariés.